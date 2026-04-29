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鴻海、和碩 四檔有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期隨美科技股同步強漲，續寫高點，盤面資金良性輪動，鴻海（2317）、和碩（4938）等蘋果供應鏈，挾WWDC 2026題材，將吸引短多青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

根據外媒報導，WWDC 2026年除預計發布iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27及visionOS 27等系統更新外，還可能推出搭載M5系列晶片的Mac mini、Mac Studio，及iPad 12、新一代Apple TV、HomePod mini 2等硬體新品。

法人預期，iOS 27整合更多Apple Intelligence應用服務，Siri效能將大增，有利今年秋季發表的iPhone新機銷量，增添鴻海、和碩等組裝代工廠後續營運動能。

另一方面，就產業發展趨勢來看，法人分析，雖然近期通用伺服器需求強於預期，使DDR、SSD、CPU等關鍵零組件供應吃緊，將進一步排擠個人電腦及智慧手機出貨，但預期蘋果表現可望相對突出。

蘋果新推出的入門款MacBook Neo，以具競爭力的定價受到市場青睞，主因在於採用原為iPhone設計的A18 Pro晶片，提升智慧手機及個人電腦產品線的零組件共用性。

法人認為，蘋果靈活且果斷的記憶體採購策略，結合跨裝置共用零組件的能力，使其較競爭對手擁有明顯的規模優勢，在記憶體價格持續上漲的環境下，將成消費性電子市占率提升幅度最大贏家，鴻海、和碩等可望受惠。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾120天的鴻海、和碩等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

Siri iPhone 蘋果

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