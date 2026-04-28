富世達3月 EPS 5.46元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（28）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益3.74億元，年增185.2%，單月大賺逾半個股本，每股純益5.46元。

富世達受惠AI資料中心水冷散熱需求激增，挹注基本面走強，帶動股價從今年初低點1,285元開始狂飆，一度衝上歷史天價2,180元，波段漲幅接近七成，隨後高檔橫盤整理，昨日股價漲15元，收2,085元，穩守2,000元大關。

展望未來，富世達董事長黃祖模曾在法說會指出，受惠AI伺服器對水冷快接頭需求持續擴張，富世達出貨動能強勁，去年伺服器相關零組件約占整體營收36%，今年估計將擴大至五成以上，整體毛利率也會優於去年。

黃祖模透露，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，富世達正積極擴大產能，期盼第2季之後新產能可盡速開出，藉此滿足客戶龐大需求，今年估業績將持續成長，展望相當樂觀。

據悉，富世達不僅正加速出貨輝達GB300 AI伺服器用的水冷快接頭，也已打入下一世代的Vera Rubin系列供應鏈，目前越南廠正在加速進行擴產準備，估計第2季可完成準備，第3季起量產出貨。

富世達估計，今年水冷快接頭出貨量將從去年150萬至200萬件，翻倍擴大至300萬件；滑軌產能則從去年7萬至8萬套，大幅提升至35萬套，但即使新產能全部開出，也無法完全滿足客戶需求。

智慧手機軸承方面，富世達原本就是華為折疊機主力供應商，今年地位不會改變。