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盛群第1季 EPS 0.3元 達明0.65元
微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（28）日公告首季每股純益為0.3元。該公司將於今（29）日召開法說會，說明上季財報與本季展望。
盛群首季合併營收8.25億元，季增20.9％，年增8.5％；歸屬母公司業主淨利6,843.1萬元，季增1.04倍，年減24.3％，每股純益0.3元。
【記者吳凱中／台北報導】廣達集團旗下機器人大廠達明 （4585）昨（28）日公布首季財報，受惠系統整合業務在半導體產業發酵，單季稅後純益6,777萬元，創單季新高，季增7.94%，年增3.03%，每股純益0.65元。
達明首季營收4.83億元，季增1.68%，年減2.42%；毛利率49.88%，季減0.74個百分點，年減1.47個百分點；營益率5.4%，季減0.37個百分點，年減4.62個百分點。
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