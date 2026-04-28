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智原：第2季營收季增9% IP和量產業績成長

中央社／ 新竹28日電

特殊應用晶片（ASIC）廠智原預期，第2季營收將季增7%至9%，矽智財（IP）及量產業績可望成長，客戶委託設計（NRE）業績則將減少。

智原舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。智原第1季營收新台幣25.89億元，季減7.8%。IP業績較2025年第4季持平，NRE業績季減42%，量產業績季增12%。

隨著營收結構回歸健康，智原第1季毛利率回升至47.3%，創下13季來新高，歸屬母公司淨利1.04億元，季減49.8%，每股純益0.4元。

展望未來，智原預期，第2季營收將季增加7%至9%，IP及量產業績可望成長，NRE業績則將減少，第2季毛利率將約45%。

智原指出，在先進業務布局持續取得突破，不僅再獲雲端人工智慧（AI）新專案，高階封裝方面亦持續獲得新案。

智原 營收

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