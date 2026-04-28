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佳必琪催動新引擎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

佳必琪（6197）昨（28）日於法說會表示，AI基建進入「光銅並進」時代，帶動今年佳必琪的大電力高功率線今年出貨爆發。法人估，佳必琪今年高功率電源產品業績將暴增五倍，成為推升營運成長新引擎。

佳必琪指出，過去在車用及儲能系統領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成，已打入美系晶片巨擘，以及多家雲端服務供應商（CSP）供貨體系，並取得歐、美、日等五家國際新客戶訂單，下半年效應將會擴大。

法人估，佳必琪電源相關新產品今年考望貢獻約3億元營收，是去年5,000萬元的六倍。另外，該公司正在開發Busbar（匯流排）架構產品，並採用高門檻的「超音波焊接技術」，目前已獲得歐洲大廠樣品訂單，確保在下一代機架電源架構中不缺席。

佳必琪說，該公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主，產品涵蓋高速互聯、機櫃電力系統、跨機櫃互聯及液冷散熱等四大區塊。

受惠CSP持續加碼AI資料中心投資，目前北美市場占佳必琪整體營收比重約60%，資料網路相關應用占比已超過65%，成為主要成長動能，帶動毛利率向上。

光通訊方面，佳必琪表示，1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP客戶，800G HC（高速連接）產品本季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品，2028年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。

佳必琪指出，越南廠100A產線正積極擴充，以因應3月輝達GTC大會後湧現的需求；泰國新廠以光模組與光纖線產品為主，同時計劃赴美國德州設廠，就近服務北美AI資料中心客戶。

佳必琪 歐洲

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