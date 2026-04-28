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穎崴、旺矽、鴻勁 大摩按讚

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

日系半導體自動化測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）釋出正向財報與展望，摩根士丹利（大摩）證券據此看旺台系測試介面與設備廠前景正向，包括穎崴（6515）、旺矽、鴻勁等等三檔個股，均給予「優於大盤」評級。

愛德萬測試27日發布截至3月底的2025財年年報。受AI景氣周期帶動，公司各項主要財務指標均創歷史新高，預計新財年將再創新高。押寶買盤早已大舉介入，推升愛德萬測試在業績公布前已領先大漲。

大摩指出，根據愛德萬測試釋出的最新預期，由於受惠來自AI、汽車、工業、消費性電子與顯示驅動晶片（DDIC） 需求回溫，預估今年系統單晶片（SoC）測試系統將年增30%；原預計2028年SoC測試機產能達1萬台的目標也將提前。

設備廠 晶片 旺矽

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