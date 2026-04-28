CCL 漲不停 台鏈營運衝

陸資銅箔基板（CCL）業者建滔昨（28）日再傳漲價，全面調漲10%。台廠評估實際影響不大，主因出貨相對以低階居多，台廠高階銅箔基板產能持續供不應求，早已預告今年可望逐季漲價。法人看好包含台光電（2383）、台燿、聯茂以及騰輝今年營運持續走強。

建滔向PCB廠商發布客戶信，因銅價高漲以及玻纖布供應吃緊，成本上升，昨日起所有產品線調漲10%。

業界觀察，早在建滔公告漲價前，指標台廠與日本龍頭大廠都已在3月預告漲價，例如南亞電子材料部門3月中已公布銅箔基板等材料漲價15%，CCL業者指出，生產成本還在上升，加上高階品供不應求，預期今年各指標業者直到下半年都會反應需求調高報價。

高階CCL供應商包含台光電、台燿、聯茂。台燿和客戶群溝通E-Glass產品漲價20-40%不等，騰輝跟進調整高階產品報價。台光電先前強調，今年全產品線市場前景持續看好，受惠AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。台光電2025年財報表現亮眼，稅後淨利146.5億元，年增53%，每股純益41.67元，雙創歷史新高，展望今年營收持續強勁，維持高階CCL龍頭地位。

台燿今年高階產品出貨提升，積極開拓高階產品，往高階材料M8／M9發展，並優化產品組合，帶動產品銷售均價。台燿正加速擴充泰國廠，以增加高階應用市占率。

聯茂在低軌衛星應用材料已有新訂單斬獲，先前預告營運逐季升溫到第3季，反應原物料吃緊與需求強勁也會漲價。騰輝受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算，加上航空航天應用需求持續擴張，高階材料出貨動能明顯增強，去年底起陸續調整產品售價，以合理反映成本結構。