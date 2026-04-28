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欣興第1季每股賺3.28元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
欣興總經理馬光華（左）、蘭庭。記者尹慧中／攝影
欣興總經理馬光華（左）、蘭庭。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布財報簡易數字，今年首季營收約374.46億元，季增7.9%，年增24.5%，受惠於高階ABF載板供不應求與高階印刷電路板（PCB）出貨放量，單季歸屬母公司淨利約50.42億元，季增約42.6%，年增451.6%，單季每股稅後純益3.28元，優於去年第4季2.32元與去年同期0.6元，單季淨利與每股稅後純益皆創三年以來新高。

展望未來，法人預期，高階ABF載板仍供不應求，中階產品價格持穩，及載板市場整體價格看增、BT載板殺價戰告一段落，後續營運可望逐季增強，受惠高階產品稼動率提升與漲價效益。

欣興先前預期，已適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布），今年首季漲價效應更顯著，實際結果符合預期。因AI與HPC需求穩健，帶動載板、PCB，高階應用比重提高有助獲利結構。

欣興計畫今年持續拉升AI產品占營收比重，載板AI應用占比去年40%，今年計畫達到60%，PCB去年占55-60%，今年計畫65-70%，今年AI營收占比目標達到60%以上。

欣興今年資本預算已由約254億元再增加約86億元，達到340億元，年增達33%；2027年進機之長交期設備採購訂單金額從25億元再追加67億元，總金額達92億元。

欣興去年已啟動漲價，去年每股純益4.38元，創近兩年新高，去年第4季每股純益2.32元，單季獲利為近12季以來新高。

欣興昨日公告國內第一次無擔保轉換公司債今年度第1季轉換普通股之增資基準日。發行總金額1億3,715萬2,590元，發行普通股1,371萬5,259股，第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日為5月2日。同時公告副技術長王金勝擔任聯致科技董事。

母公司 營收 欣興

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