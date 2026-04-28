緯穎3月每股賺27.1元

全球製造業邁向數位轉型與智慧自動化，機床控制系統龍頭新代（7750）憑藉其在工業4.0領域的深耕，展現強勁的成長動能。受益於車用電子、航太加工及綠能產業對高精密機床需求攀升，新代核心控制器市占穩健，更

2026-04-29 00:13