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緯穎3月每股賺27.1元
緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）遭列注意股票，昨（28）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司稅後淨利50.36億元，年增0.5%，每股純益27.1元。法人預期，緯穎今年營收創新高可期，全年將賺30個股本起跳。
緯穎結算，3月合併營收986.49億元，年成長13.9%；稅前盈餘64.48億元，年增0.3%；歸屬母公司稅後淨利50.36億元，年增0.5%，每股純益27.1元。
據了解，緯穎近期不僅有ASIC伺服器訂單加持，也有GPU伺服器專案持續進入交貨潮挹注，成為營運成長主要動能。
展望下半年，法人預期，緯穎目前已經掌握數個美系雲端服務供應商（CSP）專案，後續有機會再迎來甲骨文轉單潮，後市可期。
緯穎近日股價強勁，昨日收盤雖下跌1.8%、收4,800元，仍處於波段高點，近五個交易日累計漲幅達13.7%。
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