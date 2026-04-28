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高力四產品線業績看旺

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）將於5月29日舉行股東常會，董事長吳誌雄於股東會營業報告書中表示，預期未來數年內，熱交換器、燃料電池、AI散熱，以及氫能應用等四大產品線營收都將顯著成長。

吳誌雄表示，高力將持續以提升設備產能與人力效率為核心，確保未來出貨需求可獲得充分支援。

此外，考量國際政治環境變動與全球供應鏈布局，高力積極推動台灣與中國大陸以外的第三地設廠策略。目前泰國子公司已正式設立，並於去年完成泰國工業園區土地購置，未來將加速推動廠房建設與投產時程，以提升海外產能配置與市場供應彈性。

熱交換器業務方面，吳誌雄指出，除持續投入降低成本的全不鏽鋼焊材熱交換器開發外，亦針對AI散熱需求推出專用伺服器散熱熱交換器，強化新興應用領域布局，並與燃料電池事業處合作，開發適用於燃料電池的大型高鎳合金熱交換器，將有助於擴大熱交換器產品於各產業的應用範疇。

泰國 布局 中國大陸

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