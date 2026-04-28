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拓凱多角化發展報捷

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）積極朝多角化發展，旗下負責精密模具、精密注塑與電子零組件開發生產的廈門新鴻洲精密科技，預計最快明年送件申請分拆上市櫃，宣示拓凱在複材應用之外，朝精密機電與塑膠射出領域延伸發展。

新鴻洲做為集團負責精密模具與塑膠射出的核心戰略單位，未來在拓凱發展無人機、人形機器人，甚至半導體設備零件等新事業，將扮演關鍵角色。

新鴻洲成立於2000年，資本額1,600萬美元，主要專注於各類精密模具與塑膠射出業務，產品應用在自行車高端剎把手零部件、助聽器零件，以及TOF飛行測距電子元件，終端產品使用在美國最大手機品牌的手機、智慧表及耳機上。

拓凱表示，新鴻洲與集團核心的碳纖維複合材料業務具有高度互補性。

廈門

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