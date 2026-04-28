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郭昱廷進入圓展董事會
圓展（3669）今年6月9日股東會全面改選，總經理郭昱廷將以自然人身分進入董事會。圓展啟動世代交替，郭昱廷去年7月升任總經理，今年股東會改選後正式進入董事會。
圓展釋出董事候選人名單，共計選出八席董事（含四席獨董），包括圓剛科技法人代表郭重松及林朝祥，原圓剛科技代表人許起裕由自然人郭昱廷取代，鼎創有限公司法人代表林建良，另四席獨董為：趙堃成、趙興偉、周輝政（新）、邱素梅（新）。
圓展說明，與圓剛為關係企業，母公司圓剛法人代表本有三席，在公司治理考量下，其中一席法人代表改由自然人擔任。
圓展日前公布今年首季稅後純益6,500萬元，每股純益0.7元，季減18.7%，年增48倍。第1季合併營收6.89億元，年增23.5%，季增5.5%，為五年同期最佳，主要受惠去年底以來歐洲專案挹注。首季毛利率達60.6%，為四季來高點。
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