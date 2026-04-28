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和碩取得系統電兩席董事

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

系統電（5309）昨（28）日召開股東常會，和碩（4938）總經理暨執行長鄭光志以和碩法人代表身分進入董事會，和碩前投資長蘇豔雪當選獨董，和碩集團取得兩席董事席次，有望進一步深化雙方合作關係。

系統電全面改選七席董事（含三席獨董），包含董事長李益仁、總經理謝東富及李承翰；大股東和碩集團指派鄭光志擔任董事，亦推派關係密切的蘇艶雪擔任獨董，另兩名獨董為邱太三、陳令軒。

和碩日前參與系統電私募案，取得9%股權，成為單一最大股東。系統電表示，未來雙方在AI伺服器、IPC工業電腦及無人機三大應用展現綜效。過去系統電在IPC業務與和碩原為競爭對手，藉由此次策略聯盟，未來雙方合作可聯手搶攻新客戶。

系統電去年也入股加百裕約兩成股權，取得兩席董事，聚焦加百裕的電池芯。

工業電腦 邱太三 李承翰

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