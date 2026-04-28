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達明財報／首季獲利創新高 每股賺0.65元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

廣達（2382）集團旗下機器人大廠達明（4585）28日公布今年首季財報，受惠系統整合業務在半導體產業發酵，帶動單季稅後純益來到6,777萬元，季增7.94%、年增3.03%，創單季歷史新高紀錄，每股純益達0.65元。

達明今年首季營收4.83億元，季增1.68%、年減2.43%；毛利率49.88%，季減0.74個百分點、年減1.47個百分點；營益率5.4%，季減0.37個百分點、年減4.62個百分點。

對此，達明表示，主要受惠於系統整合部門在半導體產業深耕所致。

達明近年積極強化直銷與系統整合的銷售管道，去年透過直接銷售加SI的比重已提升至四成以上，顯著高於過往水準；經銷商通路約占三成，透過日系夥伴OMRON的銷售占比則降至約23%。

達明表示，今年直接銷售再加上SI的出貨比重仍看提升，可望進一步優化毛利率結構。

展望後市，達明總經理陳尚昊先前表示，今年整體自動化市場大環境雖仍具挑戰，達明憑藉差異化技術與服務優勢，客戶接受度持續提升，對全年營運成長仍具信心。

根據研調機構Precedence Research預估，全球協作機器人市場2025年至2034年的年複合成長率為32.7%，整體市場呈穩健高速成長；達明看好，該公司2026年仍將維持優於產業的成長表現。

半導體 機器人 達明

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