AI推升記憶體超級循環啟動 十銓首季每股純益達27元

十銓科技（4967）今（28）日舉行董事會通過 2026 年第1季財報，單季合併營收為90.45億元，營業毛利為34.38億元，銷貨毛利率為38.68%，稅後純益為 22.94 億元，每股純益達27元，年增達26倍、季增也達181.54%，單季營收及獲利皆刷新歷史紀錄，充分驗證公司多年深耕企業級、工控及電競市場的戰略布局，已在本波記憶體超級景氣週期中轉化為卓越的競爭優勢。

十銓今日舉行法說會引用集邦科技最新調查指出，2026年第2季一般型 DRAM 合約價預計較上季上漲 58% 至 63%，NAND Flash 合約價漲幅更達 70% 至 75%。值得關注的是，此波漲勢承接自第一季 DRAM 合約價高達 90% 至 95% 的史上最大單季漲幅，而 NAND Flash 報價漲勢更創下本輪週期以來新高。驅動此一結構性轉變的核心因素，在於DRAM 原廠持續將產能向 HBM 與伺服器應用集中，並採取「補漲」策略縮小各類產品間之價差；與此同時，NAND Flash 產能亦加速向企業級 SSD 傾斜，消費性應用需求則因成本壓力而退縮。

供給面而言，雲端服務供應商（CSP）透過長期採購協議鎖定產能，有效排擠其他買家，而有意義的新增產能預計最早需等到 2027 年底，甚至延遲至 2028 年方能釋出。北美主要 CSP 正加速部署 AI 推論基礎設施，高容量伺服器記憶體（RDIMM）已成為首要採購標的，供需失衡短期內難以緩解，記憶體產業景氣長期向上趨勢明確。

十銓預先洞察市場趨勢，深化與原廠戰略夥伴關係以確保穩定料源供應，並持續優化產品組合、提升研發能量，驅動企業級、工控、消費級 PC 及電競四大事業穩步並進，形成強健的整體營運韌性。在此波史上最劇烈的記憶體漲價浪潮中，公司的備料策略與客戶組合優勢充分展現，為獲利能力的穩健提升奠定有力基礎。

展望後市，十銓預期第3季DRAM及NAND Flash合約價仍將延續漲趨，公司將持續以「企業級與工控高附加值產品」作為成長引擎，在 AI 伺服器基礎設施擴建所帶動的高階記憶體需求浪潮中，把握料源掌控能力與技術深度的差異化優勢。隨著工業電腦、系統整合（SI）、邊緣運算及國防等利基市場的客戶合作逐步擴大，公司有信心在攀升的產業景氣中，進一步鞏固並拓展全球市占率，為股東創造穩定的長期價值。