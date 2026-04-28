佳必琪法說會／繼光銅並進後 高功率線將成為新的成長引擎

佳必琪（6197）28日舉行法說會，針對人工智慧（AI）基礎建設的「光銅並進」策略逐步發酵之後，該公司布局的大電力、高功率線業績將在今年爆發，法人預估，高功率電源產品今年業績將成長六倍，成為推升營運的新成長引擎。

佳必琪28日表示，過去在車用及儲能系統領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前已成功打入美系晶片巨擘，以及多家雲端服務供應商（CSP）的供貨體系，並取得歐美日等五家國際新客戶訂單，下半年效應將會擴大。

法人預估，佳必琪電源相關新產品預計今年將貢獻約3億元營收，較去年的5,000萬元呈現六倍成長。另外，該公司正在開發Busbar（匯流排）架構產品，並採用高門檻的「超音波焊接技術」，目前已獲得歐洲大廠樣品訂單，確保在下一代機架電源架構中不缺席。

佳必琪說，該公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主，產品涵蓋高速互聯、機櫃電力系統、跨機櫃互聯及液冷散熱等四大區塊。受惠CSP持續加碼AI資料中心投資，目前北美市場占營收比重約60%，資料網路相關應用占比已超過65%，成為主要成長動能，並帶動毛利率持續向上。

在光通訊方面，佳必琪表示，1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP客戶，800G HC（高速連接）產品本季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品，2028年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。

在產能方面，佳必琪指出，越南廠100A產線正積極擴充，以因應3月輝達（NVIDIA）GTC大會後湧現的需求；泰國新廠則以光模組與光纖線產品為主，同時計劃赴美國德州設廠，就近服務北美AI資料中心客戶，提升非中國大陸出貨比重。