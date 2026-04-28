十銓法說會／總座：記憶體短期只見漲價或持平 2027年前難見跌價

記憶體缺貨與漲價潮仍看不到反轉訊號。記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）總經理陳慶文28日於法說會中釋出明確看法，認為DRAM長線趨勢仍往上走，2027年底市場只會出現兩種狀態，「漲價，或是平盤」，短期內要看到跌價機會不大。

陳慶文指出，目前記憶體市場已不是買貴或買便宜的問題，而是能不能拿到貨。上游原廠IC價格持續上漲，模組廠採購成本上升無可避免，十銓現階段主要透過過去低成本庫存與新進高成本庫存平均，支援長期合作的重要客戶，避免客戶完全承受漲價壓力。

在存貨規劃上，陳慶文表示，短時間內價格下跌風險不高，公司策略是「順著水流走」，持續依客戶需求備貨與出貨。十銓因與原廠長期維持交易關係，目前仍能陸續取得一定比例貨源，在模組廠普遍拿貨困難的情況下，已屬相對不錯。

對於消費性需求降溫，陳慶文認為這是價格大漲後的必然結果，但不代表整體記憶體價格會下跌。他指出，PC市場占整體DRAM需求比重已降至約7.2%，即使部分消費型市場短期價格波動，也難以改變長線供需緊張格局。

他表示，整體市場需求仍大於供給，PC與伺服器長期將以DDR5為主，但網通、工控等應用仍有一定DDR4需求，因此DDR4比重會慢慢下降，不會快速消失。

針對三星（Samsung）勞資議題，陳慶文分析，半導體生產高度自動化，短期罷工對產量影響不大，但可能影響出貨節奏；三星方面也向公司表示，量產不會有太大影響，合約價也不會因此出現明顯變化，但外部現貨與零售市場價格可能短線波動。

至於中國大陸記憶體廠擴產，陳慶文認為短期對市場影響有限，主因大陸內需已難以完全滿足，加上高階HBM與DDR5伺服器產品仍由三星、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）具備優勢，且美國對中國大陸記憶體與儲存產品仍有政治限制。即使大陸業者擴產，半導體產能開出至少需要兩年以上，對2026、2027年市場不會造成太大變化。

訂單能見度方面，陳慶文指出，上游原廠伺服器與CSP相關產能大多已分配到2027年底，十銓雖非直接受惠於這些長約，但可取得的資源會受到影響。現階段公司每月能拿到多少貨，就會持續分配給長期支持十銓的重要客戶。

十銓也已著手擴充產能，預計今年新增兩條SMT產線，測試產能過去數月已擴大兩倍，未來仍會持續擴充。陳慶文表示，公司目前產能維持100%生產、24小時不停，但最大瓶頸在測試線人力，因此正導入自動化改善效率。

陳慶文並透露，十銓向三星採購比重約28%至30%，多透過代理商拿貨，預期影響有限。本季營收目前看起來與3月水準相近，既有訂單已大致底定。