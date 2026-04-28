欣興財報／首季淨賺逾50億元 EPS 達3.28元

金寶（2312）繼27日大漲後，28日開盤延續動能，半小時內股價便直攻漲停，雖一度拉回，但仍是在十點前牢牢鎖住漲停，漲停價30.10元，上漲2.7元，漲幅9.85%，成交量放大至27日的三倍，達138

2026-04-28 14:03