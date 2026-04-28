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欣興財報／首季淨賺逾50億元 EPS 達3.28元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）28日公布財報簡易數字，今年首季單季歸屬母公司淨利賺逾50億元，單季每股稅後純益達3.28元。

欣興公告首季營收約374.46億元，單季歸屬母公司淨利約50.42億元，單季每股稅後純益3.28元。

另外欣興公告公司國內第一次無擔保轉換公司債115年第1季轉換普通股之增資基準日發行總金額：新台幣137,152,590元，發行股數：普通股13,715,259股，公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日為115年05月02日。

另外公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制，欣興公告王金勝副技術長擔任聯致科技股份有限公司（3585）董事。此外公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜，欣興說明因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。減資金額：新台幣3,735,000元，消除股份：373,500股減資比率：0.02%。

增資 母公司 營收

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