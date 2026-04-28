聯發科股價15個交易日井噴78% 原來這利多發酵了

台股28日漲多修正，雖然台積電（2330）回檔休整，不過聯發科（2454）卻接棒市場多頭人氣大旗，股價持續開高走高，在外資按讚並持續買超的推升下，終場大漲180元、收2,615元，再創歷史新高，表現相當亮麗搶眼。

聯發科近來股價強勢，主因受惠谷歌推出新的張量處理器（TPU），帶動ASIC業務邁入新的里程碑。法人推估聯發科將在2026-2028年拿下ASIC約10%-15%市占，今年資料中心ASIC將貢獻逾10億美元營收，明年更將翻倍成長。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，谷歌專為訓練與推理設計的第八代 TPU（分為TPU 8t與TPU 8i），聯發科開發的3奈米TPU v8即為TPU 8t。該晶片將於今年底上市，預計2026年AI ASIC營收將貢獻聯發科將超過10億美元。

花旗半導體產業分析師陳佳儀則指出，聯發科已與谷歌合作，參與TPU的 SerDes I/O晶片設計及turnkey解決方案服務。預期聯發科今年AI ASIC營收貢獻超過10億美元，並看好未來幾年具備數十億美元的營收機會。

基於未來獲利成長動能強勁，陳佳儀喊「買」聯發科，並將目標價由2,125元調高至2,800元，與麥格理相同；詹家鴻日前也給予聯發科「優於大盤」評級，目標價由1,988元大升至2,588元。而目前最高價則是群益投顧的2,820元。