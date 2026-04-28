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富世達3月每股賺5.46元 年增逾185%
富世達因近期股價達公布注意交易資訊標準，今天公告3月自結稅後純益新台幣3.74億元，比去年同期大幅成長185.22%，單月每股稅後純益達5.46元。
富世達隨母公司奇鋐，切入液冷散熱供應鏈，提供液冷快接頭，以及AI伺服器滑軌等關鍵零組件，帶動公司營運大爆發。
富世達董事長黃祖模在3月初的法說會中表示，AI動能非常強，去年富世達包括水冷頭、滑軌等伺服器相關產品占公司營收比重達36.3%，較前年的5.3%大幅拉升，估計今年伺服器相關產品營收可望再倍數成長，營收占比拚過半。
富世達全力擴產以支應客戶需求，其中液冷快接頭產能從去年約150萬至200萬件，今年將擴充到300萬件；伺服器滑軌產能更從去年的7萬至8萬套，大幅擴充到35萬套。
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