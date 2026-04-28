快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

十銓財報／首季大賺逾二股本 B2B比重衝47.5%、存貨增至135億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體模組廠十銓（4967）28日召開法說會並公布首季財報，受惠記憶體價格上揚與產品組合改善，首季合併營收90.4億元，季增42.5%、年增69%；毛利率38%，季增15.5個百分點、年增29.1個百分點；營益率32.1%，季增15.8個百分點、年增30.8個百分點。首季稅後純益22.9億元，季增181%、年增2,607%，每股稅後純益27元，單季獲利賺逾二個股本，營運表現明顯升溫。

公司營收結構正快速轉變，過去營收多來自B2C、電競、一般PC標準品、通路與OEM市場，但今年首季B2B比重已提升至47.5%，總經理陳慶文並表示本季比重還會進一步放大，主要來自企業級與工控需求持續升溫。相較消費型市場因記憶體價格大幅上漲而需求受抑，企業級、工控與AI相關需求並未轉弱，反而持續增加。

庫存方面，存貨金額由去年第4季約92億元，提升至今年第1季約135億元，反映公司因應需求成長提前備貨。其中DRAM約占庫存成本68.6%、Flash約占31.4%；DRAM中DDR5占57.8%、DDR4占40.9%，DDR4主要備貨於工控與網通伺服器應用。

DDR5與DDR4合約價自去年啟動漲勢後持續上行，目前每月仍維持約10%至20%以上漲價幅度，且主要供應商在HBM與伺服器模組等高階需求帶動下，2027年相關產能已大致售罄。陳慶文認為，DDR4在三大原廠陸續縮減或停止供應後，價格趨勢也將延續向上。

NAND Flash方面，陳慶文指出，缺貨情況甚至較DRAM更明顯，主要因AI伺服器與大型資料集建構對SSD需求快速增加，傳統硬碟已難以滿足生成式AI即時運算需求。陳慶文認為，DRAM與NAND過去半年一循環的景氣波動模式短期已不易重現，AI伺服器、企業級與工控需求將持續支撐記憶體價格與出貨動能。

營收 十銓

延伸閱讀

旺宏早盤亮燈漲停攻159.5元 市場按讚記憶體漲價題材

至上：記憶體漲到2026年底

至上樂觀估計 伺服器用記憶體價格續揚 相關業績比重再拉高

旺宏第1季轉盈 每股賺0.9元

相關新聞

十銓財報／首季大賺逾二股本 B2B比重衝47.5%、存貨增至135億元

記憶體模組廠十銓（4967）28日召開法說會並公布首季財報，受惠記憶體價格上揚與產品組合改善，首季合併營收90.4億元，季增42.5%、年增69%；毛利率38%，季增15.5個百分點、年增29.1個百

金寶一枝獨秀 多重題材挹注成長動能

金寶（2312）繼27日大漲後，28日開盤延續動能，半小時內股價便直攻漲停，雖一度拉回，但仍是在十點前牢牢鎖住漲停，漲停價30.10元，上漲2.7元，漲幅9.85%，成交量放大至27日的三倍，達138

創意股價衝破4,000元 原來是法人看好2027年通吃兩大單

創意（3443）受惠特斯拉自研晶片A15將於2027年推升獲利強勁成長，加上美系雲端服務供應商（CSP）客戶CPU專案提供營收上檔空間，法人除大幅上修2027年獲利預估值近四成外，並調高目標價達42.

聯發科創高掌多頭兵符！IC設計助陣台股攻4萬關 多檔處置股強勢表態

台股28日多空激戰，台積電（2330）壓低休憩，但在聯發科（2454）一度強攻漲停2,675元、再創歷史新高接掌多頭兵符下，大盤指數一度翻紅大漲逾400點、續戰4萬點大關。

臻鼎由黑翻紅攻漲停 高階 PCB 成長題材續熱

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）28日早盤強勢亮燈漲停，股價以362元開出後，盤中一度翻黑下探354元，不過隨後買盤快速湧入，推升股價一路攻上394元漲停價，上漲35.5元，成交金額達276.39億元

旺宏「虧轉盈」強拉第二根漲停！外資回補添火力 記憶體族群續彈

台股28日於4萬點大關前震盪，台積電（2330）暫歇，但記憶體族群持續彈升！旺宏（2337）受惠缺貨與漲價效應，首季獲利大爆發、擺脫連十季虧損，盤中拉出第二根漲停、衝上159.5元，帶動族群早盤續強，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。