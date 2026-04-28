十銓財報／首季大賺逾二股本 B2B比重衝47.5%、存貨增至135億元

記憶體模組廠十銓（4967）28日召開法說會並公布首季財報，受惠記憶體價格上揚與產品組合改善，首季合併營收90.4億元，季增42.5%、年增69%；毛利率38%，季增15.5個百分點、年增29.1個百分點；營益率32.1%，季增15.8個百分點、年增30.8個百分點。首季稅後純益22.9億元，季增181%、年增2,607%，每股稅後純益27元，單季獲利賺逾二個股本，營運表現明顯升溫。

公司營收結構正快速轉變，過去營收多來自B2C、電競、一般PC標準品、通路與OEM市場，但今年首季B2B比重已提升至47.5%，總經理陳慶文並表示本季比重還會進一步放大，主要來自企業級與工控需求持續升溫。相較消費型市場因記憶體價格大幅上漲而需求受抑，企業級、工控與AI相關需求並未轉弱，反而持續增加。

庫存方面，存貨金額由去年第4季約92億元，提升至今年第1季約135億元，反映公司因應需求成長提前備貨。其中DRAM約占庫存成本68.6%、Flash約占31.4%；DRAM中DDR5占57.8%、DDR4占40.9%，DDR4主要備貨於工控與網通伺服器應用。

DDR5與DDR4合約價自去年啟動漲勢後持續上行，目前每月仍維持約10%至20%以上漲價幅度，且主要供應商在HBM與伺服器模組等高階需求帶動下，2027年相關產能已大致售罄。陳慶文認為，DDR4在三大原廠陸續縮減或停止供應後，價格趨勢也將延續向上。

NAND Flash方面，陳慶文指出，缺貨情況甚至較DRAM更明顯，主要因AI伺服器與大型資料集建構對SSD需求快速增加，傳統硬碟已難以滿足生成式AI即時運算需求。陳慶文認為，DRAM與NAND過去半年一循環的景氣波動模式短期已不易重現，AI伺服器、企業級與工控需求將持續支撐記憶體價格與出貨動能。