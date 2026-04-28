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金寶一枝獨秀 多重題材挹注成長動能
金寶（2312）繼27日大漲後，28日開盤延續動能，半小時內股價便直攻漲停，雖一度拉回，但仍是在十點前牢牢鎖住漲停，漲停價30.10元，上漲2.7元，漲幅9.85%，成交量放大至27日的三倍，達138,895張，呈現價漲量增。金寶近年來積極調整產品組合，改善獲利品質，同時切入AI、量子電腦的前端產業，有望迎來轉型。
金寶今年初於旺年會上展示集團內部合作打造的HVDC電源櫃，爭取在AI伺服器領域搶占更多市場份額，並以此提升公司獲利表現，同時積極切入量子電腦、機器人等潛力產業，希望未來能夠成功進入第一梯隊，掌握主導權。
在多方發展之下，市場買單轉型故事，推升股價強漲，短短兩周便大漲近三成，成交量也逐步擴大，重回多頭趨勢。
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