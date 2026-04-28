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意騰配發去年度現金股利 提升至每股9元

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

意騰-KY（7749）已於昨日公告，該公司董事會通過去年度現金股利分派案，提升至每股9元。

意騰董事會通過2025年度現金股利分派修正案，綜合考量該公司最新財務狀況、資金規劃及未來營運發展，擬配發現金股利由原本規劃的每股7元，提升至每股9元，現金股利總額約4.18億元。以該公司27日收盤價計算，現金殖利率約2.12％。

意騰去年營收達15.91億元，年增85.2％，獲利5.18億元，年增94.8％，每股稅後純益為11.77元，主要受惠於AI聲學技術導入擴大與多項產品線放量。

以今年第1季的表現來看，意騰合併營收達5.33 億元，較去年同期成長 71.3％，季增19.1％，刷新單季營收歷史紀錄。

意騰第1季業績強勁主要是受惠於遊戲機與聲學周邊ASIC持續放量、手機與筆電AI語音智財授權滲透率的大幅提升，以及企業與金控客戶導入生成式AI方案進展順利。展望第2季，該公司各產品線仍維持穩定出貨，依目前掌握的訂單狀況，評估季營收有望持續成長。

股利 營收

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