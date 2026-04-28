創意股價衝破4,000元 原來是法人看好2027年通吃兩大單

創意（3443）受惠特斯拉自研晶片A15將於2027年推升獲利強勁成長，加上美系雲端服務供應商（CSP）客戶CPU專案提供營收上檔空間，法人除大幅上修2027年獲利預估值近四成外，並調高目標價達42.5%。

大型本國投顧分析，特斯拉執行長馬斯克日前於社群平台宣布完成A15晶片Tape-out，綜合考量全年總產量、非車用領域的戰略布局、漸進式導入節奏，及雙代工廠生產策略等多項變數，預估2027年特斯拉專案Turnkey營收貢獻將占創意總營收約34.9%。

面對Agentic AI時代對於龐大算力需求，創意的美系CSP客戶於4月底大會上，除分別推出兩款專為訓練與推論設計的雙架構AI ASIC外，更宣布自研Arm架構CPU將全面接管主機運算節點，正式取代傳統x86架構。

為解決海量資料的I/O瓶頸，法人預期該客戶在第八代AI ASIC伺服器中將大幅提升CPU的配置密度，由過去四顆甚至八顆ASIC搭配一顆x86 CPU，逐步轉向二顆ASIC搭配一顆Arm架構CPU，此一趨勢將為創意3奈米CPU專案創造明顯營收上檔空間。

此外，隨晶圓代工大廠於台南科學園區新增一座3奈米晶圓廠，2027年產能瓶頸疑慮將進一步消弭。綜合評估該客戶2027年AI ASIC出貨量預測及CPU配置密度的提升，法人預估美系CSP客戶CPU專案Turnkey營收將占創意2027年總營收預估約50.3%。