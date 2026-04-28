聯發科創高掌多頭兵符！IC設計助陣台股攻4萬關 多檔處置股強勢表態

台股28日多空激戰，台積電（2330）壓低休憩，但在聯發科（2454）一度強攻漲停2,675元、再創歷史新高接掌多頭兵符下，大盤指數一度翻紅大漲逾400點、續戰4萬點大關。

盤面焦點集中在聯發科領軍效應擴散。早盤台積電休息之際，多方資金持續流入IC設計族群，聯發科盤中強攻漲停，創意（3443）、群聯（8299）、鈺創（5351）等一度同步走揚逾5%，九暘（8040）、凌陽（2401）、偉詮電（2436）、晶豪科（3006）等亦聯袂上攻，族群多頭氣勢旺盛。

市場資金動能來自AI應用題材持續升溫。法人與市場傳出，OpenAI正規劃跨足智慧手機市場，並傳出將與聯發科及高通合作開發AI手機晶片，目標打造具「AI代理服務」的終端裝置，雖然預計2028年才可能進入量產，但已提前帶動市場對AI手機供應鏈的想像空間。

同時，雲端與AI運算需求亦推升中長線評價重估。法人指出，在大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片ASIC趨勢下，聯發科有望切入Google第八代TPU等專案，預計下半年進入量產階段，帶動ASIC營收比重逐步提升。市場進一步預期，隨著相關專案放量，2028年前後ASIC營收有機會超越手機SoC，使聯發科由傳統手機晶片廠，逐步轉型為AI半導體關鍵供應商。

產業結構轉型想像，也成為資金追捧關鍵。法人分析，AI運算從雲端延伸至邊緣裝置，將推升高速連結與低功耗運算需求，Wi-Fi 7、Wi-Fi 8滲透率提升，也將同步帶動5G modem與相關晶片需求回溫，形成多重成長動能。

值得注意的是，部分處置交易個股如新唐（4919）、金麗科（3228）、創意雖仍在交易限制中，但股價依舊強勢表態，新唐盤中力甩連日修正重返5日線，創意亦強彈逾5%，顯示市場資金積極追逐AI與高速運算題材，承接力道不減。

整體而言，今日IC設計族群在聯發科強勢創高帶動下持續走強，AI手機、ASIC轉型與雲端需求三大題材同步發酵，吸引資金集中火力。不過短線漲幅快速擴大，市場追價氣氛升溫之際，後續仍需觀察量能延續性與法人調節節奏，高檔震盪中，族群輪動將更為明顯。