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臻鼎由黑翻紅攻漲停 高階 PCB 成長題材續熱

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）28日早盤強勢亮燈漲停，股價以362元開出後，盤中一度翻黑下探354元，不過隨後買盤快速湧入，推升股價一路攻上394元漲停價，上漲35.5元，成交金額達276.39億元，市場大力按讚臻鼎AI伺服器光通訊與高階IC載板成長題材。

臻鼎-KY近期公告3月自結財務業務資訊。公司3月歸屬母公司業主淨利13.62億元，年增514.92%，單月每股稅後純益達1.27元。自結獲利大幅跳升，也讓市場對臻鼎高階PCB、AI伺服器與光通訊產品動能更具想像空間。

展望後市，臻鼎指出，自第2季起，隨客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器／光通訊業務動能將逐季放大，IC載板也將受惠AI算力需求強勁而逐季成長。公司並看好2026年將成為新一輪高速成長周期啟動年，基於已與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，臻鼎已進一步上調今年資本支出至逾800億元，提前布局關鍵產能。

此外，臻鼎近期在大陸布局也成為市場關注焦點。臻鼎集團淮安HD園區日前動土，沈慶芳表示，加入HD園區後，臻鼎淮安科技城將成為全球規模最大、技術最先進的PCB生產基地，產品布局涵蓋軟板、高階HDI、類載板、AI伺服器高多層板等全系列高端PCB產品，並以「One ZDT」滿足客戶一站式需求。

光通訊 臻鼎 伺服器

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