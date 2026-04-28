快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

旺宏「虧轉盈」強拉第二根漲停！外資回補添火力 記憶體族群續彈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股28日於4萬點大關前震盪，台積電（2330）暫歇，但記憶體族群持續彈升！旺宏（2337）受惠缺貨與漲價效應，首季獲利大爆發、擺脫連十季虧損，盤中拉出第二根漲停、衝上159.5元，帶動族群早盤續強，成為台股挑戰4萬點關卡的重要助力。

盤面上，除旺宏領軍外，南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）同步走強，華邦電（2344）、力積電（6770）維持高檔震盪。

旺宏第1季繳出亮眼成績單，單季稅後純益17.75億元，季增逾7倍、年增304%，每股純益0.9元，擺脫連10季虧損；毛利率衝上40.8%，刷新近14季高。營收達104.69億元，季增35%、年增71%，營益率與淨利率同步大幅攀升，顯示報價上漲已反映在獲利結構。公司指出，NOR Flash在各應用領域需求強勁，價格順勢調升，是推升營運的關鍵動能。

展望後市，董事長吳敏求表示，目前產能已幾乎被訂單填滿，看好下半年NOR Flash與NAND Flash報價續揚，毛利率可望再向上。技術布局方面，旺宏以19奈米2D NAND與96層3D NAND為主力，96層產品已穩定量產，192層技術接近完成，300層以上持續研發中。不過考量高層數產品需龐大資本支出，短期策略將聚焦eMMC與低密度NAND，優先兼顧產能與獲利，暫不切入企業級SSD市場。

資本支出方面，今年維持220億元，用於擴充eMMC與NAND產能，但受制設備供應吃緊，主要交機時程將落在明年上半年，並評估導入中古設備以降低風險。

籌碼面亦明顯轉多，外資27日大舉回補記憶體股，其中南亞科獲買超36,559張居冠，旺宏買超29,694張居次，華邦電與力積電亦分別獲逾萬張買超，資金回流跡象明確。

整體來看，在報價上行、基本面轉強與外資回補三大利多支撐下，記憶體族群短線動能續強；不過日前股價漲多，後續仍須觀察報價續航力與需求能見度，操作上宜回歸基本面，留意法人動向與產業庫存變化，避免追高風險。

台股 台積電 族群

延伸閱讀

旺宏法說會／董座吳敏求：NAND、eMMC缺口非常大 NOR與SLC NAND將續漲

南亞科卡位輝達 Vera Rubin 供應鏈！記憶體多檔漲停 旺宏法說受關注

旺宏：下半年NAND Flash會漲價 未來1年大幅成長

旺宏第1季轉盈 每股賺0.9元

相關新聞

臻鼎由黑翻紅攻漲停 高階 PCB 成長題材續熱

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）28日早盤強勢亮燈漲停，股價以362元開出後，盤中一度翻黑下探354元，不過隨後買盤快速湧入，推升股價一路攻上394元漲停價，上漲35.5元，成交金額達276.39億元

旺宏「虧轉盈」強拉第二根漲停！外資回補添火力 記憶體族群續彈

台股28日於4萬點大關前震盪，台積電（2330）暫歇，但記憶體族群持續彈升！旺宏（2337）受惠缺貨與漲價效應，首季獲利大爆發、擺脫連十季虧損，盤中拉出第二根漲停、衝上159.5元，帶動族群早盤續強，

旺宏早盤亮燈漲停攻159.5元 市場按讚記憶體漲價題材

記憶體大廠旺宏（2337）28日早盤買氣強勁，股價開高走高並亮燈漲停，最高來到159.5元，上漲14.5元、漲幅10%，成交量放大至23.58萬張，成交金額達368.07億元，連續第二日上漲，市場明顯

旺宏：產能大致被填滿 看好2026年下半年 NOR、NAND 報價續揚

記憶體廠旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，市場需求強勁，旺宏當下產能已大致被訂單填滿，看好下半年編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價續揚，帶動旺宏營運表現更好，毛利率也會再往上。

旺宏第1季轉盈 每股賺0.9元

旺宏（2337）昨（27）日公布首季財報，受惠記憶體缺貨大漲價，擺脫連續十季虧損，單季稅後純益17.79億元，較去年第4季暴增逾七倍，年增304%，每股純益0.9元；單季毛利率衝上40.8%，季增16.6個百分點、年增23.1個百分點，為近14個季來高點。

光寶布局AI、能源商機

光寶（2301）董事長宋明峰在股東會營業報告書表示，去年來自雲端及物聯網等驅動成長型事業營收比重已逾60%，光寶以市場需求為導向，積極轉型為系統整合與解決方案提供者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。