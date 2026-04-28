旺宏「虧轉盈」強拉第二根漲停！外資回補添火力 記憶體族群續彈

台股28日於4萬點大關前震盪，台積電（2330）暫歇，但記憶體族群持續彈升！旺宏（2337）受惠缺貨與漲價效應，首季獲利大爆發、擺脫連十季虧損，盤中拉出第二根漲停、衝上159.5元，帶動族群早盤續強，成為台股挑戰4萬點關卡的重要助力。

盤面上，除旺宏領軍外，南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）同步走強，華邦電（2344）、力積電（6770）維持高檔震盪。

旺宏第1季繳出亮眼成績單，單季稅後純益17.75億元，季增逾7倍、年增304%，每股純益0.9元，擺脫連10季虧損；毛利率衝上40.8%，刷新近14季高。營收達104.69億元，季增35%、年增71%，營益率與淨利率同步大幅攀升，顯示報價上漲已反映在獲利結構。公司指出，NOR Flash在各應用領域需求強勁，價格順勢調升，是推升營運的關鍵動能。

展望後市，董事長吳敏求表示，目前產能已幾乎被訂單填滿，看好下半年NOR Flash與NAND Flash報價續揚，毛利率可望再向上。技術布局方面，旺宏以19奈米2D NAND與96層3D NAND為主力，96層產品已穩定量產，192層技術接近完成，300層以上持續研發中。不過考量高層數產品需龐大資本支出，短期策略將聚焦eMMC與低密度NAND，優先兼顧產能與獲利，暫不切入企業級SSD市場。

資本支出方面，今年維持220億元，用於擴充eMMC與NAND產能，但受制設備供應吃緊，主要交機時程將落在明年上半年，並評估導入中古設備以降低風險。

籌碼面亦明顯轉多，外資27日大舉回補記憶體股，其中南亞科獲買超36,559張居冠，旺宏買超29,694張居次，華邦電與力積電亦分別獲逾萬張買超，資金回流跡象明確。

整體來看，在報價上行、基本面轉強與外資回補三大利多支撐下，記憶體族群短線動能續強；不過日前股價漲多，後續仍須觀察報價續航力與需求能見度，操作上宜回歸基本面，留意法人動向與產業庫存變化，避免追高風險。