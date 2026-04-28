旺宏早盤亮燈漲停攻159.5元 市場按讚記憶體漲價題材

記憶體大廠旺宏（2337）28日早盤買氣強勁，股價開高走高並亮燈漲停，最高來到159.5元，上漲14.5元、漲幅10%，成交量放大至23.58萬張，成交金額達368.07億元，連續第二日上漲，市場明顯對旺宏首季轉盈、記憶體報價續揚與後市展望給予正面回應。

旺宏昨日召開法說會並公布首季財報，受惠記憶體價格回升及產品組合改善，首季毛利率衝上40.8%，季增16.6個百分點、年增23.1個百分點，稅後純益17.75億元，每股純益0.9元，擺脫先前虧損壓力，營運明顯轉強。

展望後市，旺宏董事長吳敏求表示，目前市場需求強勁，公司產能大致已被訂單填滿，首季只是起點，隨需求延續升溫，下半年NOR Flash與NAND Flash報價仍有續揚空間，營運表現與毛利率可望進一步改善。

除NOR與NAND之外，eMMC也成為市場關注焦點。吳敏求指出，eMMC供給吃緊並非單純來自需求突然爆發，而是大型記憶體廠退出部分低密度、小容量產品市場後，形成供給真空。旺宏將掌握利基型記憶體機會，目標不是追求全球第一大供應商，而是成為具獲利能力的供應商。

市場人士指出，旺宏本波股價強勢，反映的不只是單季財報轉盈，更是記憶體產業供需結構改善的想像空間。隨NOR、NAND與eMMC價格走勢偏強，加上旺宏產能利用率提升、庫存回沖效益逐步反映，短線資金明顯回流記憶體族群，旺宏也成為今日盤面最受矚目的指標股之一。