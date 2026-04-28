台灣大 推AI算力服務

台灣大（3045）昨（27）日宣布，攜手具備輝達NCP（NVIDIA Cloud Partner）優先配貨權的國際算力策略合作夥伴GMI Cloud，推出AI算力服務。

台灣大表示，此次首創「算力與專線打包」服務模式，引進輝達算力基礎設施，企業無需自建機房，即可導入AI模型訓練與推論應用，加速AI落地同時兼顧資料在地化與合規要求，為企業打造AI升級的關鍵競爭優勢。

台灣大指出，整合高效能GPU算力、專屬網路專線與電信級資安防護，涵蓋現行主流輝達H100、H200、GB200等AI伺服器，未來還將導入GB300 NVL72超級晶片。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，目前全球產業對算力的需求呈指數級增長，AI發展進入「基礎建設競賽」階段，形成GPUaaS（GPU as a Service，算力即服務）模式，提供客戶靈活租賃的彈性，有效降低營運成本。

台灣大相關新服務鎖定政府、金融、製造、醫療四大領域，預期今年AIDC服務營收將實現倍數成長，展現強勁的發展動能。