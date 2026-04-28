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神達衝刺全球製造

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）將於5月27日召開股東常會，董事長苗豐強於營業報告書指出，受惠AI技術應用快速發展，生成式AI、自駕車與物聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。隨著台美關稅談判底定，神達在全球製造布局上，積極擴充亞太和北美地區組裝廠產能。

展望後市，苗豐強認為，2026年仍是變數紛陳的一年，全球經濟維持溫和成長，然而川普政府「美國優先」的政策走向、地緣政治的不確定性、多國債務問題以及關鍵零組件供需失衡，產業仍將面臨許多挑戰。

即便外在環境變數仍在，苗豐強指出，受惠於AI技術應用快速發展，生成式人工智慧、自駕車與智慧聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。

他提到，神達集團旗下專攻伺服器的子公司神雲科技透過策略聯盟及區域緊密合作，積極推展新興雲服務商AI資料中心建置業務，達到共贏共榮的成長目標。

產品規劃方面，神雲科技持續強化AI／高速運算（HPC）伺服器等產品線，結合氣冷與液冷散熱技術，推出基於輝達Blackwell與超微Instinct等平台架構的AI伺服器系統，推動AI與HPC市場成長動能。

神達數位方面，隨著全球商用車車隊管理解決方案市場規模持續擴增，帶動自主開發的車載鏡頭，以及後台管理系統的軟硬體整合解決方案前景穩定成長。

科技 美國 伺服器

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