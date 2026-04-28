光寶布局AI、能源商機

光寶（2301）董事長宋明峰在股東會營業報告書表示，去年來自雲端及物聯網等驅動成長型事業營收比重已逾60%，光寶以市場需求為導向，積極轉型為系統整合與解決方案提供者。

他提到，因應資料中心邁入高運算密度新時代，光寶與輝達及全球資料中心客戶合作開發800VDC高壓直流電源櫃及液冷解決方案，成為兆瓦級AI基礎設施的關鍵合作夥伴。

光寶將於5月20日召開股東常會。宋明峰表示，2025年是光寶50周年，不僅是重要里程碑，更是邁向世界級企業的新起點，光寶在橫跨光電、電源管理、網通、車用領域布局下，正迎向AI與能源轉型的產業新浪潮。

他指出，2020年以來，光寶毛利率從17.4%逐年提升到2025年的22.9%；營益率亦從6.5%提升到10.1%，獲利能力逐年提升，去年每股純益6.64元，投入資本報酬率（ROIC）達48%，相較2020年的28%，體現光寶落實提升高成長高價值事業、積極管理營運資金，並優化投入資本和營運效率。

宋明峰表示，近年光寶將資源聚焦成長型事業規劃，包含雲端及物聯網與光電部門（含車電），成長型事業營收貢獻從2020年的49%，2025年已提升到62%；至於38%來自現金流穩健的資訊與消費性電子部門，正邁向目標的事業組合。

因應國際指標客對算力與AI基礎設施需求快速攀升，光寶同步擴大全球營運布局，積極加大投入台灣、美國與越南等區域產能，打造更具彈性、韌性與競爭力的全球供應鏈體系。

為深化國際合作版圖，光寶亦與新加坡STT GDC及南洋理工大學攜手，打造東南亞首座HVDC供電測試平台「FutureGrid Accelerator」，有效降低供電能耗與設施空間，提升再生能源相容性。