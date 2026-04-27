快訊

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

搶下 AI 伺服器轉單題材加持 緯穎股價創新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
緯穎。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
緯穎。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

ODM大廠緯穎（6669）27日股價收盤站上4,890元歷史新高價位。法人指出，緯穎去年底完成的甲骨文（Oracle）AI伺服器大單，在今年可望再度拿下甲骨文的GPU伺服器新轉單，使今年緯穎業績將可望突破賺進至少36個股本以上的歷史新高。

緯穎27日股價收盤上漲5.5％至4,890元，站上歷史新高價位，觀察籌碼面，三大法人一共賣超231張，結束連續四個交易日買超，其中外資賣超1,358張，不過投信則買超1,088張，連續五個交易日買超。

營運面表現上，緯穎今年上半年原先在完成GPU架構AI伺服器專案後，將可能下半年再以新產品出貨至客戶。但外媒日前報導傳出，甲骨文有意將原先在美超微的AI伺服器訂單移轉，緯穎有機會因此受惠，若緯穎吞下這波AI伺服器大單，將有機會再度帶動業績繳出優於原先市場預期的成績單。

緯穎公告3月合併營收達986.49億元、月成長4.2％，寫下單月歷史次高，累計今年首季合併營收為2,765.08億元、年增62％。法人看好，緯穎今年獲利表現將有望挑戰賺進36個股本以上的歷史新高表現。

營收 ODM 甲骨文

延伸閱讀

至上將於下午召開法說 早盤先漲半根

最牛一輪／緯穎利多 國泰58沾光

外資賣台積電卻大買記憶體！台股1.18兆元巨量 資金分三路

英特爾飆逾23% 台股哪些跟漲？這幾檔創下歷史新高

相關新聞

搶下 AI 伺服器轉單題材加持 緯穎股價創新高

ODM大廠緯穎（6669）27日股價收盤站上4,890元歷史新高價位。法人指出，緯穎去年底完成的甲骨文（Oracle）AI伺服器大單，在今年可望再度拿下甲骨文的GPU伺服器新轉單，使今年緯穎業績將可望突破賺進至少36個股本以上的歷史新高。

台積電股價2330元創高追上股號 法人：本益比仍合理

晶圓代工廠台積電今天盤中股價一度衝上2330元，追上股票代號創歷史新高，引發市場熱烈討論。法人分析，台積電今天尾盤面臨賣...

旺宏法說會／董座吳敏求：NAND、eMMC缺口非常大 NOR與SLC NAND將續漲

旺宏（2337）27日召開法說會，董事長吳敏求表示，目前 NAND、eMMC NAND 供需缺口仍然「非常大」，NOR Flash 與 SLC NAND 下半年仍將持續調漲價格，eMMC 則已採月報價，反映利基型記憶體供給仍偏緊。

聯策自結3月EPS 0.64元 稅後純益2,300萬元、年增575%

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）與自動化設備廠商迅得（6438）轉投資的AOI大廠聯策（6658）27日應主管機關要求公布自結3月每股稅後純益0.64元，聯策並公告公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月5日。

緯穎傳接連拿下新訂單、持續擴充新產能 股價創歷史新高

緯穎（6669）近日傳出拿下美國大廠甲骨文轉單，股價受市場青睞而連續上漲，今日更是突破5,000大關，創下歷史新高價5,045元。同時為因應客戶強勁需求，緯穎上周五宣布在美國德州取得兩筆建物使用權資產，未來將持續擴充產能，以滿足客戶需求。

南亞科卡位輝達 Vera Rubin 供應鏈！記憶體多檔漲停 旺宏法說受關注

台股記憶體族群27日強勢噴出！南亞科技（2408）傳出LPDDR產品在台積電（2330）技術支援下，成功切入輝達次世代AI平台Vera Rubin供應鏈，激勵股價盤中鎖漲停，並帶動旺宏（2337）、威剛（3260）等記憶體個股同步亮燈，成為台股挑戰4萬點的重要助力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。