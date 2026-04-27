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搶下 AI 伺服器轉單題材加持 緯穎股價創新高
ODM大廠緯穎（6669）27日股價收盤站上4,890元歷史新高價位。法人指出，緯穎去年底完成的甲骨文（Oracle）AI伺服器大單，在今年可望再度拿下甲骨文的GPU伺服器新轉單，使今年緯穎業績將可望突破賺進至少36個股本以上的歷史新高。
緯穎27日股價收盤上漲5.5％至4,890元，站上歷史新高價位，觀察籌碼面，三大法人一共賣超231張，結束連續四個交易日買超，其中外資賣超1,358張，不過投信則買超1,088張，連續五個交易日買超。
營運面表現上，緯穎今年上半年原先在完成GPU架構AI伺服器專案後，將可能下半年再以新產品出貨至客戶。但外媒日前報導傳出，甲骨文有意將原先在美超微的AI伺服器訂單移轉，緯穎有機會因此受惠，若緯穎吞下這波AI伺服器大單，將有機會再度帶動業績繳出優於原先市場預期的成績單。
緯穎公告3月合併營收達986.49億元、月成長4.2％，寫下單月歷史次高，累計今年首季合併營收為2,765.08億元、年增62％。法人看好，緯穎今年獲利表現將有望挑戰賺進36個股本以上的歷史新高表現。
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