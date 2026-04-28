旺宏第1季轉盈 每股賺0.9元

光寶（2301）董事長宋明峰在股東會營業報告書表示，去年來自雲端及物聯網等驅動成長型事業營收比重已逾60%，光寶以市場需求為導向，積極轉型為系統整合與解決方案提供者。

2026-04-28 00:06