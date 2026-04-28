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旺宏第1季轉盈 每股賺0.9元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

旺宏（2337）昨（27）日公布首季財報，受惠記憶體缺貨大漲價，擺脫連續十季虧損，單季稅後純益17.79億元，較去年第4季暴增逾七倍，年增304%，每股純益0.9元；單季毛利率衝上40.8%，季增16.6個百分點、年增23.1個百分點，為近14個季來高點。

旺宏首季營收104.69億元，季增35%，年增71%；營業毛利42.71億元，季增129%，年增293%；毛利率40.8%，季增16.6個百分點，年增23.1個百分點；營業淨利19.33億元，季增593%，年增279%；淨利率18.5%，季增23.6個百分點，年增36.1個百分點。

旺宏說明，ROM事業首季營收呈現季減，主要為季節性因素影響；至於NOR事業，各個領域的強勁需求下，價格反映市場趨勢。

旺宏 營收 漲價

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