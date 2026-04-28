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旺宏：產能大致被填滿 看好2026年下半年 NOR、NAND 報價續揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
旺宏電子董事長吳敏求。聯合報系資料照
旺宏電子董事長吳敏求。聯合報系資料照

記憶體廠旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，市場需求強勁，旺宏當下產能已大致被訂單填滿，看好下半年編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價續揚，帶動旺宏營運表現更好，毛利率也會再往上。

旺宏昨天舉行法說會，吳敏求看好，市場需求逐步回升，「第1季僅是起點」，隨需求續強，旺宏整體表現可望持續優化，特別是在AI應用快速擴展下，相關記憶體需求明顯增溫，帶動產品價格逐步回升，為產業帶來正向循環。

談到價格走勢，吳敏求說，已調漲NOR Flash與SLC NAND晶片價格，並改採逐月協商定價機制，以因應市場變化。

在供給持續限、需求不斷增加下，後續報價仍具上行動能，看好下半年維持調升趨勢。

產品結構方面，旺宏認為，AI應用帶動eMMC需求快速成長，成為本波營運回升主要動能之一。

旺宏說明，eMMC除既有應用外，在AI裝置中具備成本與整合優勢，帶動出貨顯著放量。旺宏目前產能已大致被訂單填滿，預期下半年產能利用率可望衝上滿載。

談到技術與產品布局，吳敏求強調，旺宏目前主力仍為19奈米2D NAND與96層3D NAND，其中，96層產品已穩定量產，192層技術接近完成，300層以上則持續研發。

他說，考量發展高層數產品關鍵在於後續量產所需龐大資本支出，因此，旺宏現階段策略將聚焦eMMC與低密度NAND晶片產品，優先兼顧產能擴充與獲利表現，短期內不以企業級固態硬碟（SSD）為主要發展方向。

應用市場方面，旺宏持續深化車用布局，eMMC控制器以自研為主，車規產品正加速開發，擬定明年第1季末提供樣品。

此外，旺宏在低軌衛星領域已取得進展，產品通過歐美驗證，可在低溫與高輻射環境運作，成功切入高門檻市場，並已獲客戶接洽，展現差異化競爭優勢。

旺宏預期，今年資本支出維持先前預期的220億元不變，主要用於擴充eMMC與NAND晶片產能。

吳敏求說，面對半導體產業持續擴產導致設備供應吃緊，現在設備很難買，旺宏正積極與供應商協調交期，今年可交付設備數量有限，較大規模交機將落在明年上半年，並評估採購部分中古設備，以降低供應鏈不確定性。

旺宏 吳敏求 董事長

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