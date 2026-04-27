快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

至上：記憶體漲到2026年底

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商至上（8112）昨（27）日召開法說會，公司表示，伺服器記憶體需求仍非常暢旺，伺服器用記憶體的報價本季續揚，且將一路走升至年底，至上來自相關營收占比將持續提升。

至上是三星在台指標性代理商，公司表示，本季伺服器應用的DRAM報價約上漲四成，Flash報價上漲近三成，接下來進入第3季，記憶體價格應續揚，或許DRAM漲幅會稍微收斂，因為過去這段時間已經漲得太猛、太快。

相較之下，隨著AI應用持續演進，進入新的階段，可能會需要更多的儲存空間，所以大家評估Flash後續的市場需求，可能將會大量增長。

對於整體記憶體報價上漲趨勢，至上直言，這種價格漲幅前所未見，但原廠顯得老神在在、頗有信心，因為原廠手上掌握很多大客戶的合約。而該公司是拿銷售佣金，隨著記憶體價格上漲，推升營收表現，利潤自然也水漲船高。

外界估計至上今年可望賺進超過一個股本，公司不評論相關訊息。

至上3月與首季業績雙創歷史新高，且首次單季營收表現跨越千億元大關。首季營收結構中，記憶體相關比重高達88％，明顯高於過往約七成的水準，其中DRAM占比63％，Flash占25％。

若進一步分析至上首季的記憶體營收結構，伺服器應用占39.9％，超越手機應用的38.9％，成為其記憶體業務的第一大應用，且其中逾七成是供應AI伺服器應用，二成多是供應一般伺服器。法人預期，後續至上伺服器應用占記憶體事業營收比重可能上看五成。

受到記憶體價格明顯提高影響，至上指出，今年手機市場出貨量肯定會下滑，搭載的記憶體容量也可能下修，相關報價仍與客戶協商中，公司有伺服器應用這塊可以大幅度彌補，這可從首季業績增長看出來。

營收 伺服器 Flash

延伸閱讀

旺宏法說會／董座吳敏求：NAND、eMMC缺口非常大 NOR與SLC NAND將續漲

南亞科卡位輝達 Vera Rubin 供應鏈！記憶體多檔漲停 旺宏法說受關注

南亞科漲逾8% 法人仔細解析是否進入輝達供應鏈

旺宏：下半年NAND Flash會漲價 未來1年大幅成長

相關新聞

旺宏：產能大致被填滿 看好2026年下半年 NOR、NAND 報價續揚

記憶體廠旺宏（2337）董事長吳敏求昨（27）日表示，市場需求強勁，旺宏當下產能已大致被訂單填滿，看好下半年編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價續揚，帶動旺宏營運表現更好，毛利率也會再往上。

旺宏第1季轉盈 每股賺0.9元

旺宏（2337）昨（27）日公布首季財報，受惠記憶體缺貨大漲價，擺脫連續十季虧損，單季稅後純益17.79億元，較去年第4季暴增逾七倍，年增304%，每股純益0.9元；單季毛利率衝上40.8%，季增16.6個百分點、年增23.1個百分點，為近14個季來高點。

光寶布局AI、能源商機

光寶（2301）董事長宋明峰在股東會營業報告書表示，去年來自雲端及物聯網等驅動成長型事業營收比重已逾60%，光寶以市場需求為導向，積極轉型為系統整合與解決方案提供者。

神達衝刺全球製造

神達（3706）將於5月27日召開股東常會，董事長苗豐強於營業報告書指出，受惠AI技術應用快速發展，生成式AI、自駕車與物聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。隨著台美關稅談判底定，神達在全球製造布局上，積極擴充亞太和北美地區組裝廠產能。

光寶額定資本額擬提高至500億

光寶（2301）5月20日的股東常會中，將提案修改公司章程，為考量募集資金時效性與便利性，額定資本額擬由原來350億元提高至500億元，以因應國際版圖擴充、新事業與多元化發展，及新興技術與商業模式等策略性布局需求，並充實營運資本。

台灣大 推AI算力服務

台灣大（3045）昨（27）日宣布，攜手具備輝達NCP（NVIDIA Cloud Partner）優先配貨權的國際算力策略合作夥伴GMI Cloud，推出AI算力服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。