至上：記憶體漲到2026年底

半導體通路商至上（8112）昨（27）日召開法說會，公司表示，伺服器記憶體需求仍非常暢旺，伺服器用記憶體的報價本季續揚，且將一路走升至年底，至上來自相關營收占比將持續提升。

至上是三星在台指標性代理商，公司表示，本季伺服器應用的DRAM報價約上漲四成，Flash報價上漲近三成，接下來進入第3季，記憶體價格應續揚，或許DRAM漲幅會稍微收斂，因為過去這段時間已經漲得太猛、太快。

相較之下，隨著AI應用持續演進，進入新的階段，可能會需要更多的儲存空間，所以大家評估Flash後續的市場需求，可能將會大量增長。

對於整體記憶體報價上漲趨勢，至上直言，這種價格漲幅前所未見，但原廠顯得老神在在、頗有信心，因為原廠手上掌握很多大客戶的合約。而該公司是拿銷售佣金，隨著記憶體價格上漲，推升營收表現，利潤自然也水漲船高。

外界估計至上今年可望賺進超過一個股本，公司不評論相關訊息。

至上3月與首季業績雙創歷史新高，且首次單季營收表現跨越千億元大關。首季營收結構中，記憶體相關比重高達88％，明顯高於過往約七成的水準，其中DRAM占比63％，Flash占25％。

若進一步分析至上首季的記憶體營收結構，伺服器應用占39.9％，超越手機應用的38.9％，成為其記憶體業務的第一大應用，且其中逾七成是供應AI伺服器應用，二成多是供應一般伺服器。法人預期，後續至上伺服器應用占記憶體事業營收比重可能上看五成。

受到記憶體價格明顯提高影響，至上指出，今年手機市場出貨量肯定會下滑，搭載的記憶體容量也可能下修，相關報價仍與客戶協商中，公司有伺服器應用這塊可以大幅度彌補，這可從首季業績增長看出來。