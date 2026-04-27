台積電股價2330元創高追上股號 法人：本益比仍合理

晶圓代工廠台積電今天盤中股價一度衝上2330元，追上股票代號創歷史新高，引發市場熱烈討論。法人分析，台積電今天尾盤面臨賣壓，屬於技術性獲利了結與外資避險的正常反應，現階段本益比約25倍，仍在合理區間，未出現過熱警訊。

外資高盛證券今年1月初就開出第一槍，將台積電目標價上調至2330元，看好2奈米製程與CoWoS先進封裝產能開出，將帶動台積電2026年營收及獲利再創新高。以當時台積電在1600元左右價位，喊出2330元和股號相同的高目標價，一度成為市場討論的話題。

台積電於4月16日召開竹第1季法人說明會釋出樂觀展望後，外資圈迎來新一波目標價調升潮，包括里昂、美銀、大和、野村及瑞銀等逾10家外資券商同步上修。其中，里昂將台積電目標價上調到3030元，暫居市場最高；花旗由2800元調高至2875元，野村與匯豐分別看好調升至2800元與2820元。

本土券商方面，元大與凱基均喊出目標價2600元，永豐金證券則從2130元大幅調升至2615元。

台積電日前在北美技術論壇公布最新技術藍圖，將於2028年開始生產14倍光罩尺寸的CoWoS解決方案，並預計2029年量產A13與A12製程。其中，A13製程相較A14不僅能縮減6%面積，更具備向後相容特性，確保客戶能無縫轉移。

此外，台積電預計2029年推出SoW-X系統級晶圓技術，支援40倍光罩尺寸，滿足下一代人工智慧（AI）加速器需求。

除了基本面強勁，政策面也為台積電股價注入強心針。隨著金管會鬆綁基金與主動式ETF（指數股票型基金）對單一公司的持股比例限制，過去受限於10%天花板而必須被迫調節台積電持股的法人資金，現在擁有更大的操作彈性，也有助於權值股反映真實價值，台積電自然成為法人回補持股的首選標的，以防操作績效落後大盤或同業。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台積電與加權指數的乖離率已創下AI行情以來新高，今天尾盤台積電遭砍8512張面臨賣壓與指數回落，皆屬於技術性獲利了結與外資避險的正常反應。

蔡明翰提醒，台積電本益比歷史區間落在20倍到30倍，市場預估今年每股盈餘將逼近百元水準，現階段本益比約25倍，仍在合理區間；若台積電本益比突破29倍、股價逼近3000元，則可能出現過熱警訊，大盤風險將同步上升。

此外，投顧主管也提醒，台積電的資金磁吸效應也造成中小型股近日的賣壓沉重；而台股融資餘額上週五達到4409億元的新高水準，加上大盤與年線正乖離高達46.4%，短線仍需留意追高風險及地緣政治等突發因素的負面影響。