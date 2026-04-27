快訊

比8點檔精彩！楊千霈親揭「現場抓姦」黑歷史 空姐小三下場超慘：報應來了

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聽新聞
0:00 / 0:00

旺宏法說會／董座吳敏求：NAND、eMMC缺口非常大 NOR與SLC NAND將續漲

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
旺宏董事長吳敏求。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

旺宏（2337）27日召開法說會，董事長吳敏求表示，目前 NAND、eMMC NAND 供需缺口仍然「非常大」，NOR Flash 與 SLC NAND 下半年仍將持續調漲價格，eMMC 則已採月報價，反映利基型記憶體供給仍偏緊。

旺宏記憶體產品結構也已明顯轉向 NAND 與 NOR 兩大主軸。首季 NAND 銷售占比由去年同期的11%、去年第4季的21%，進一步拉升至30%，單季銷售季增90%、年增382%，成為本季成長最突出的產品線；NOR 仍為最大營收來源，占比58%，單季銷售季增31%、年增47%，顯示NOR需求同樣維持穩健。

吳敏求指出，記憶體價格後續仍要視市場供需與客戶狀況而定，不可能無限制上漲，但目前旺宏漲價情況大致與整體產業趨勢一致。以現階段市況來看，NAND、eMMC NAND 供需缺口仍明顯，是支撐後續價格走勢的重要因素。

相較 NAND 與 NOR 成長，ROM 與 FBG（Foundry Business Group）比重則相對下滑。簡報顯示，旺宏第1季 ROM 占比降至8%，銷售季減9%、年減4%；FBG占比降至4%，銷售季增1%、年減3%。吳敏求表示，ROM 是否跟進調價，仍需與客戶協商後決定；產能配置方面，旺宏會依客戶需求，在 ROM、Flash、eMMC NAND 等產品間進行調配。

在產品結構上，吳敏求表示，大型記憶體廠持續往更高容量產品推進，部分低密度產品供應逐漸減少，包括4GB、8GB、16GB至32GB等容量區間，市場上已較少大廠支援，也讓旺宏在低密度 NAND 與 eMMC 市場具備利基空間。

產能方面，吳敏求說，目前旺宏所有產能都用得上，部分設備仍需補足，預期下半年產能利用率將達最高水準。旺宏先前規劃的220億元投資，主要將用於 eMMC 與 NAND 產能增加，但受到設備交期影響，今年可到位設備有限，多數設備預期落在明年上半年交貨。

針對資本支出是否上修，吳敏求表示，目前12吋廠廠房空間已全部用完，暫無進一步上修資本支出的計畫。至於12吋廠產能，他說明，因3D NAND製程消耗較多製程資源，月產能約2.5萬片已接近上限。

董事長 旺宏 吳敏求

延伸閱讀

南亞科漲逾8% 法人仔細解析是否進入輝達供應鏈

至上將於下午召開法說 早盤先漲半根

台積電2奈米、海外擴廠吃掉毛利 為何反而是「好事」？

台積電毛利率創新高！大會計師看好第2季再上攻：漲價紅利還沒反映

相關新聞

旺宏法說會／董座吳敏求：NAND、eMMC缺口非常大 NOR與SLC NAND將續漲

旺宏（2337）27日召開法說會，董事長吳敏求表示，目前 NAND、eMMC NAND 供需缺口仍然「非常大」，NOR Flash 與 SLC NAND 下半年仍將持續調漲價格，eMMC 則已採月報價，反映利基型記憶體供給仍偏緊。

聯策自結3月EPS 0.64元 稅後純益2,300萬元、年增575%

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）與自動化設備廠商迅得（6438）轉投資的AOI大廠聯策（6658）27日應主管機關要求公布自結3月每股稅後純益0.64元，聯策並公告公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月5日。

緯穎傳接連拿下新訂單、持續擴充新產能 股價創歷史新高

緯穎（6669）近日傳出拿下美國大廠甲骨文轉單，股價受市場青睞而連續上漲，今日更是突破5,000大關，創下歷史新高價5,045元。同時為因應客戶強勁需求，緯穎上周五宣布在美國德州取得兩筆建物使用權資產，未來將持續擴充產能，以滿足客戶需求。

南亞科卡位輝達 Vera Rubin 供應鏈！記憶體多檔漲停 旺宏法說受關注

台股記憶體族群27日強勢噴出！南亞科技（2408）傳出LPDDR產品在台積電（2330）技術支援下，成功切入輝達次世代AI平台Vera Rubin供應鏈，激勵股價盤中鎖漲停，並帶動旺宏（2337）、威剛（3260）等記憶體個股同步亮燈，成為台股挑戰4萬點的重要助力。

至上將於下午召開法說 早盤先漲半根

三星概念股、半導體通路商至上（8112）將於今日下午召開法說會，該公司早盤股價上漲逾半根停板。

南亞科漲逾8% 法人仔細解析是否進入輝達供應鏈

市場傳出南亞科（2408）LPDDR產品透過台積電（2330）協助，打入Vera Rubin供應鏈，相關產品規格要求更高，單價也優於消費性應用，有利南亞科毛利率提升。南亞科27日量價俱揚，早盤勁揚到224元，漲幅超過8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。