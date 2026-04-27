旺宏法說會／董座吳敏求：NAND、eMMC缺口非常大 NOR與SLC NAND將續漲

旺宏（2337）27日召開法說會，董事長吳敏求表示，目前 NAND、eMMC NAND 供需缺口仍然「非常大」，NOR Flash 與 SLC NAND 下半年仍將持續調漲價格，eMMC 則已採月報價，反映利基型記憶體供給仍偏緊。

旺宏記憶體產品結構也已明顯轉向 NAND 與 NOR 兩大主軸。首季 NAND 銷售占比由去年同期的11%、去年第4季的21%，進一步拉升至30%，單季銷售季增90%、年增382%，成為本季成長最突出的產品線；NOR 仍為最大營收來源，占比58%，單季銷售季增31%、年增47%，顯示NOR需求同樣維持穩健。

吳敏求指出，記憶體價格後續仍要視市場供需與客戶狀況而定，不可能無限制上漲，但目前旺宏漲價情況大致與整體產業趨勢一致。以現階段市況來看，NAND、eMMC NAND 供需缺口仍明顯，是支撐後續價格走勢的重要因素。

相較 NAND 與 NOR 成長，ROM 與 FBG（Foundry Business Group）比重則相對下滑。簡報顯示，旺宏第1季 ROM 占比降至8%，銷售季減9%、年減4%；FBG占比降至4%，銷售季增1%、年減3%。吳敏求表示，ROM 是否跟進調價，仍需與客戶協商後決定；產能配置方面，旺宏會依客戶需求，在 ROM、Flash、eMMC NAND 等產品間進行調配。

在產品結構上，吳敏求表示，大型記憶體廠持續往更高容量產品推進，部分低密度產品供應逐漸減少，包括4GB、8GB、16GB至32GB等容量區間，市場上已較少大廠支援，也讓旺宏在低密度 NAND 與 eMMC 市場具備利基空間。

產能方面，吳敏求說，目前旺宏所有產能都用得上，部分設備仍需補足，預期下半年產能利用率將達最高水準。旺宏先前規劃的220億元投資，主要將用於 eMMC 與 NAND 產能增加，但受到設備交期影響，今年可到位設備有限，多數設備預期落在明年上半年交貨。

針對資本支出是否上修，吳敏求表示，目前12吋廠廠房空間已全部用完，暫無進一步上修資本支出的計畫。至於12吋廠產能，他說明，因3D NAND製程消耗較多製程資源，月產能約2.5萬片已接近上限。