聽新聞
0:00 / 0:00
兆赫自結3月EPS 0.23元 去年第4季獲利、全年仍虧損
兆赫（2485）因近期股價劇烈波動，依規定27日公布相關自結財務數字。兆赫自結3月營收4.13億元，年增200%，稅前淨利約8,400萬元，年增217%，歸屬母公司淨利7,200萬元，年增256%，每股純益0.23元。單月每股純益已達到去年第4季每股純益的六成。
兆赫27日收62.2元，上漲1.7元，從4月13日的高點80.8元一路下跌，到27日為止跌幅約23%。
兆赫公布去年第4季經查核營收9.34億元，年增147%，稅前淨利1.04億元，年增145%，歸屬母公司淨利1.16億元，年增149%，每股純益0.37元。去年全年營收26.09億元，稅前淨損3.47億元，歸屬母公司淨損3.06億元，全年每股淨損0.96元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。