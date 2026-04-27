兆赫自結3月EPS 0.23元 去年第4季獲利、全年仍虧損

兆赫（2485）因近期股價劇烈波動，依規定27日公布相關自結財務數字。兆赫自結3月營收4.13億元，年增200%，稅前淨利約8,400萬元，年增217%，歸屬母公司淨利7,200萬元，年增256%，每股純益0.23元。單月每股純益已達到去年第4季每股純益的六成。

兆赫27日收62.2元，上漲1.7元，從4月13日的高點80.8元一路下跌，到27日為止跌幅約23%。

兆赫公布去年第4季經查核營收9.34億元，年增147%，稅前淨利1.04億元，年增145%，歸屬母公司淨利1.16億元，年增149%，每股純益0.37元。去年全年營收26.09億元，稅前淨損3.47億元，歸屬母公司淨損3.06億元，全年每股淨損0.96元。