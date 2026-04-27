旺宏財報／首季轉盈EPS 0.9元 產品價格回升推升毛利率至40.8%

記憶體大廠旺宏（2337）27日召開首季法說會並公布首季財報，受惠記憶體價格調漲效益開始發酵，加上存貨跌價損失迴轉挹注，首季營收、毛利率與獲利均明顯改善。旺宏首季營收104.7億元，季增35%、年增71%；毛利率達40.8%，較上季增加16.6個百分點，較去年同期大增23.1個百分點，營益率18.5%，營業利益、稅後純益均較上季及去年同期轉虧為盈，每股稅後純益0.9元。

旺宏副總經理葉沛甫表示，首季營收明顯成長，部分來自產品價格開始調漲，對利潤貢獻已有顯現，尤其NAND Flash部分表現較為明顯。隨產品價格回升與庫存去化推進，公司自去年第4季起已開始認列存貨跌價損失迴轉，首季同樣有5億多元迴轉，對產品毛利及整體毛利率均帶來明顯幫助。

獲利結構方面，旺宏首季毛利率升至40.8%，相較去年同期約17%、上季約24%大幅改善，已回到相對高檔水準。營業費用首季為23億元，雖因獲利改善提列部分員工酬勞，但公司持續控管費用支出，整體費用並未明顯增加。首季營業利益達19億元，較上季虧損3.9億元正式轉虧為盈，營益率也提升至18.5%。

業外部分，旺宏首季業外收支貢獻約1.34億元，其中匯兌收益約1.3億元，與上季及去年同期業外均為正向貢獻的情況相近。首季稅前淨利20.66億元，所得稅費用約2.87億元，稅後純益17.79億元，依加權平均股本約196億元計算，每股稅後純益0.9元。公司也指出，股本較去年約185億元增加，主要與可轉債陸續轉換有關。