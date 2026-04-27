永擎自結2月EPS 0.91元 年增62.5%

緯穎（6669）近日傳出拿下美國大廠甲骨文轉單，股價受市場青睞而連續上漲，今日更是突破5,000大關，創下歷史新高價5,045元。同時為因應客戶強勁需求，緯穎上周五宣布在美國德州取得兩筆建物使用權資產，未來將持續擴充產能，以滿足客戶需求。

2026-04-27 12:01