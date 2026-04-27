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永擎自結2月EPS 0.91元 年增62.5%
華擎（3515）旗下伺服器廠永擎（7711）27日公布自結2月稅後純益為6,400萬元，年增105.84%，2月每股稅後純益（EPS）為0.91元，年增62.50%。
永擎3月營收35.48億元，創單月歷史次高，月增574.96%，年增206.17%；第1季營收88.91億元，創單季新高，年增91.93%，季增20.7%。
針對今年業績展望，華擎總經理暨永擎董事長許隆倫之前表示，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。預期通用型伺服器從去年第3季起至今年，可望恢復正常成長，業績可望成長雙位數。同時，去年第4季啟動小量生產輝達（NVIDIA）B300伺服器，今年第1季出貨量將超越B200，成為推動今年業績成長的主要動能。
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