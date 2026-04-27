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緯穎傳接連拿下新訂單、持續擴充新產能 股價創歷史新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯穎（6669）近日傳出拿下美國大廠甲骨文轉單，股價受市場青睞而連續上漲，今日更是突破5,000大關，創下歷史新高價5,045元。同時為因應客戶強勁需求，緯穎上周五宣布在美國德州取得兩筆建物使用權資產，未來將持續擴充產能，以滿足客戶需求。

緯穎上周五宣布取得兩筆在美國德州Socorro的建物使用權資產，每月租金分別為約45.81萬美元、48.72萬美元租金，取得43萬9,796平方英尺和44萬1,266平方英尺的廠房使用面積，且兩筆使用權租約最快將從2027年6月1日延伸到2039年，如此積極擴充產能，顯示客戶需求仍十分強勁。

日前甲骨文傳出取消向美超微採購輝達GB300 NVL72機櫃，業界傳出或許與美超微共同創辦人因走私人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）至中國大陸而被起訴有關，而研究公司BlueFin指出，這筆訂單或許已轉由緯穎拿下。

緯穎暫報4,985元，上漲350元，漲幅7.55%，成交量有望持續放大，帶動後續攻勢。

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