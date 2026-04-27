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南亞科卡位輝達 Vera Rubin 供應鏈！記憶體多檔漲停 旺宏法說受關注

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。 路透
記憶體示意圖。 路透

台股記憶體族群27日強勢噴出！南亞科技（2408）傳出LPDDR產品在台積電（2330）技術支援下，成功切入輝達次世代AI平台Vera Rubin供應鏈，激勵股價盤中鎖漲停，並帶動旺宏（2337）、威剛（3260）等記憶體個股同步亮燈，成為台股挑戰4萬點的重要助力。

市場指出，Vera Rubin並非單一晶片升級，而是整合CPU、GPU、互連與DPU的AI平台架構，對記憶體效能與功耗要求大幅提升，LPDDR因具低功耗與高頻寬優勢，成為關鍵配置。南亞科此次切入主記憶體體系，象徵台廠首度打入AI伺服器核心供應鏈，產業地位出現質變。對於相關傳聞，南亞科表示客戶合作屬機密不予評論，台積電亦未回應。

供應鏈分析，為提升先進封裝整合效率與整體效能，輝達近年強化與台積電協作，並導入多元記憶體方案。在此架構下，台積電提供製程與封裝相關技術支援，協助供應鏈提升產品一致性與良率，南亞科LPDDR產品品質因而獲得優化並通過驗證，成功取得切入機會。此舉也反映輝達為分散供應來源、降低地緣風險，積極納入更多合作夥伴。

從產業結構來看，三星電子、SK海力士與美光近年將資源轉向HBM與先進製程DDR5，壓縮LPDDR供給，使市場維持偏緊格局。法人認為，在高階應用帶動下，LPDDR單價優於傳統消費性市場，有助南亞科毛利結構優化，惟短期仍受產能限制，實際出貨放量仍需時間。

盤面上，記憶體族群全面點火，旺宏、威剛、十銓（4967）、廣穎（4973）等紛紛亮燈漲停，華邦電（2344）、群聯（8299）等亦聯袂走強，多頭氣勢明顯升溫。市場同步關注旺宏法說會展望，受惠MLC NAND供給收斂與AI、車用需求回溫，下半年營運動能備受期待。

此外，南亞科近期引進鎧俠、Solidigm與思科等策略投資人，除強化資本結構外，更有助綁定AI伺服器與邊緣運算長期需求。整體而言，在AI帶動記憶體搭載量提升、DRAM報價維持高檔背景下，南亞科切入高階供應鏈具指標意義，惟產業仍具循環特性，後續價格波動與景氣變化仍需審慎觀察。

台股 南亞 台積電

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