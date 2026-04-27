至上將於下午召開法說 早盤先漲半根

三星概念股、半導體通路商至上（8112）將於今日下午召開法說會，該公司早盤股價上漲逾半根停板。

至上受惠於記憶體市況熱，繳出亮眼成績單，3月業績一口氣衝上533.15億元，月增70.7％、年增1.91倍，創歷史新高，首度單月營收達500億元以上水準，也帶動首季業績創新高，達1,101.64億元，季增達56.6％，年增1.37倍，首次單季營收表現跨越千億元大關。

至上是三星在台指標性代理商，雖然去年業績小幅衰退，但營運成績大拉尾盤，去年第4季不但業績衝高，獲利表現更是大爆發，去年每股純益為5.02元，其中去年第4季獲利是前三季獲利的近兩倍，單季每股純益達3.4元。

由於今年以來三星的記憶體報價仍續揚，而記憶體正是至上的主力業務，外界預期，如果記憶體供不應求態勢未變，至上今年不但業績成長可期，獲利增加幅度也將頗為可觀，首季的獲利表現有機會不輸去年第4季，且不排除首度挑戰全年賺進一個股本以上。

至上主要供應手機、伺服器與其他消費性電子等應用的記憶體，尤其在伺服器應用方面，除了一般伺服器，近年也供應AI伺服器應用所需，搭上AI發展列車。

因應客戶需求，至上持續調度資源，努力供應DRAM與NAND Flash產品。該公司到去年第3季底止，帳上存貨金額約242億元，到了去年底時，庫存又拉高到約339億元，增加近百億元，也比前一年同期高出百億元左右。