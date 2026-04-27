南亞科漲逾8% 法人仔細解析是否進入輝達供應鏈

市場傳出南亞科（2408）LPDDR產品透過台積電（2330）協助，打入Vera Rubin供應鏈，相關產品規格要求更高，單價也優於消費性應用，有利南亞科毛利率提升。南亞科27日量價俱揚，早盤勁揚到224元，漲幅超過8%。

群益投顧表示，Vera CPU為全球首款採用LPDDR5X 資料中心的CPU。前三大原廠Samsung、 SK Hynix與Micron都積極生產HBM為主，雖然也生產LPDDR5等高階模組，不過，由於目前DRAM供給吃緊，NVIDIA為提高供應鏈的彈性並降低地緣風險， 南亞科未來有機會打入NVIDIA供應鏈。

目前DDR5占南亞科約10%，公司目標是維持在10%以上並逐步提升，但仍需視整體缺貨結構而定，短期內，不會過度拉升產出，以避免對客戶造成調整壓力。DDR5 8Gb R-DIMM 主要應用於雲端與伺服器，今年上半年可望進行小量出貨與客戶驗證，但在既有產能未擴增情況下，大量出貨仍需等待新廠投產後才有空間，因此預估短期南亞科供應NVIDIA是限。

南亞科宣布Kioxia、SanDisk、Solidigm及Cisco將認購其私募普通股，此為具策略意義的合作，除挹注資金外，亦有助於綁定長期客戶需求並強化供應鏈關係。供給端方面，國際DRAM大廠持續將資本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，壓縮傳統DDR4與LPDDR4供給；需求端則受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，支撐整體DRAM 報價維持高檔。

在價格上行帶動，今年下半年毛利率可望維持高檔。由於記憶體廠毛利率已逼近客戶，加上DRAM產業具高度景氣循環特性，獲利大幅成長多反映於報價上行階段，市場通常預期後續價格波動風險，於獲利高峰期給予較低本比評價。儘管中長期需留意景氣反轉風險，短期ASP仍有上漲空間。