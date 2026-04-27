南電領先衝千元 亞系外資跟進調升ABF三雄目標

外資陸續調高ABF三雄目標價，亞系券商最新報告也跟進調升；ABF載板三雄27日開高，南電（8046）衝高到959元，逼近漲停板價961元，日K線持續向千元叩關；欣興（3037）雖繼續處置交易，今日買盤持續拉高股價上漲逾7%；景碩（3189）漲幅逾4%。

亞系券商表示，ABF載板的AI上升周期才剛開始，券商預估2026-2028年供給短缺情況逐年上升，各為-8%/-27%/-35%。需求面來自AI GPU/ASIC/CPU出貨展望積極正向，供給面受限產能外，成本壓力也在上升，且二線low-CTE glas擴產也緩慢。

券商認為欣興是主要受惠者。券商接下來會觀察LTA及訂單外溢狀況。對覆蓋裡的欣興、南電、景碩調升獲利預估及目標。