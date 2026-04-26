美銀：奇鋐今年EPS可望倍增至99.23元 目標價大幅上調59%至3,540元

美銀證券釋出報告指出，奇鋐（3017）研發與客製化能力強大，主要受惠於液冷占比提升，且布局涵蓋繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC）晶片、網通/交換機、光模組、電源與伺服器機箱。美銀將奇鋐預估本益比從24倍上調到27倍，目標價從2,225元大幅調高59%至3,540元，維持「買進」評等。

奇鋐是美銀在散熱/冷卻次產業中的首選，因為產品與專案基礎廣泛。奇鋐子公司富世達切入伺服器（快接頭、伺服器滑軌）市場，使奇鋐成為市場地位重要的散熱解決方案供應商。此外，奇鋐也掌握人形機器人、自動駕駛與低軌衛星產業的機會。

美銀將奇鋐2026-2028年的預估每股稅後純益（EPS）上調20-29%，主要反映今年第1季營收出色、AI需求更強勁、毛利率進一步擴張。美銀預估，奇鋐EPS將從去年的49.17元躍增到今年的99.23元、2027年的131.1元、2028年的161.73元。

美銀指出，目前預估奇鋐在2026-2028年的營收年複合成長率（CAGR）為23%，2026-2028年EPS的CAGR為28%，毛利率將自2025年的25.8% 擴張至30-31.5%，主要受益於液冷占比提升，從2025年的15%提高到2026-2028 年的22-25%。

美銀預期，在今年第2-4季，奇鋐營收與毛利率將持續季增，主要受惠於液冷占比提升、多項專案與產品線（如輝達Rubin GPU 與 LPU/CX9、亞馬遜Trainium、Google TPU）以及在越南的產能持續擴張（目前已有八個廠區，目標為15個）。

美銀認為，奇鋐受惠於散熱/冷卻市場上行趨勢，憑藉穩固的市場地位、多元客戶與專案、研發資源與能力、大規模優勢（規模比雙鴻與健策大6-8倍），值得估值重新評估。