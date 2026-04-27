快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

攸泰營運動能向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固電腦廠攸泰科技（6928）受惠政府標案出貨推進及部分海事訂單遞延認列，首季營運動能回溫。展望後市，攸泰衛星看好通訊應用求持續增溫，加上美國子公司E3 Displays效益顯現，以及政府專案出貨推進帶動下，營運動能可望穩步提升，帶動整體營收成長。

攸泰受惠新產品與技術布局推進，旗下品牌RuggON持續拓展強固型行動運算布局，推出涵蓋強固型平板、車載電腦及邊緣AI系統等產品，包括新款高效能強固平板VULCAN 10X、整合Iridium衛星通訊功能的SOL 7，以及多款支援車隊管理與現場作業的車載型電腦。

展望後市，攸泰將持續優化產品結構，聚焦高毛利產品，預期隨著美國子公司效益顯現，以及政府專案出貨推進，營運動能可望穩步提升，推升營收與獲利表現。

攸泰去年以現金收購方式，取得美國公司E3 Displays全數股權，預期後每年將挹注新台幣5億元營收，加速全球市場布局，並擴大政府方案、航太、衛星通信、醫療等市場通路。

業績方面，攸泰首季營收5.48億元，季增62%，年減10%。攸泰表示，首季業績呈現季增，主要受惠政府標案出貨推進，以及部分海事訂單遞延認列。從產品結構來看，衛星通訊應用3月營收年增218%，占比提升，顯示需求持續增溫；智慧移動市場月增81%，反映專案出貨動能回升。儘管海事營收仍呈現年減，惟在高毛利產品占比提升帶動下，產品結構持續優化。

營收 美國 衛星

延伸閱讀

廣達大啖 AI 紅利 營運升級

旺宏、聯發科法說 市場聚焦

健策、建準 權證選逾150天

相關新聞

奇鋐目標價喊3,540元

美銀證券釋出報告指出，奇鋐（3017）研發與客製化能力強大，主要受惠於液冷占比提升，且布局涵蓋繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC）晶片、網通／交換機、光模組、電源與伺服器機箱。美銀將奇鋐目標價從2,225元大幅調高59%至3,540元，維持「買進」評等。

攸泰營運動能向上

強固電腦廠攸泰科技（6928）受惠政府標案出貨推進及部分海事訂單遞延認列，首季營運動能回溫。展望後市，攸泰衛星看好通訊應用求持續增溫，加上美國子公司E3 Displays效益顯現，以及政府專案出貨推進帶動下，營運動能可望穩步提升，帶動整體營收成長。

銘旺科上季每股損益0.43元

銘旺科（2429）公告，自結3月稅後淨損1,316萬元，每股淨損0.15元；首季稅後淨損3,696萬元，每股淨損0.43元。

功率元件大缺貨 強茂、台半商機來了

輝達引爆AI伺服器「電力大革命」，扮演電源架構轉變關鍵的功率元件傳出大缺貨，國際整合元件大廠（IDM）部分產品交期已拉長至30周，漲價潮一觸即發，台灣功率元件廠強茂（2481）、台半迎來訂單外溢效應，身價跟著水漲船高。

載板三雄 美銀按讚

台灣載板三雄欣興（3037）、南電、景碩的長期增長潛力受惠於載板供需缺口持續擴大，加上上游原物料供應趨緊，外資美銀證券在最新出具的亞太科技產業報告中，看好這三家公司長期每股純益（EPS）動能，並調升目標價，重申「買進」評等。

中鋼三戰略 力挺扣件業

面對全球鋼鐵產業劇烈變動與減碳浪潮來襲，中鋼（2002）總經理陳守道指出，已擬定大戰略，從低碳用鋼、智慧製造到供應鏈整合三大面向全面出擊，協助台灣扣件產業重塑競爭優勢，持續維持全球關鍵供應鏈地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。