強固電腦廠攸泰科技（6928）受惠政府標案出貨推進及部分海事訂單遞延認列，首季營運動能回溫。展望後市，攸泰衛星看好通訊應用求持續增溫，加上美國子公司E3 Displays效益顯現，以及政府專案出貨推進帶動下，營運動能可望穩步提升，帶動整體營收成長。

攸泰受惠新產品與技術布局推進，旗下品牌RuggON持續拓展強固型行動運算布局，推出涵蓋強固型平板、車載電腦及邊緣AI系統等產品，包括新款高效能強固平板VULCAN 10X、整合Iridium衛星通訊功能的SOL 7，以及多款支援車隊管理與現場作業的車載型電腦。

展望後市，攸泰將持續優化產品結構，聚焦高毛利產品，預期隨著美國子公司效益顯現，以及政府專案出貨推進，營運動能可望穩步提升，推升營收與獲利表現。

攸泰去年以現金收購方式，取得美國公司E3 Displays全數股權，預期後每年將挹注新台幣5億元營收，加速全球市場布局，並擴大政府方案、航太、衛星通信、醫療等市場通路。

業績方面，攸泰首季營收5.48億元，季增62%，年減10%。攸泰表示，首季業績呈現季增，主要受惠政府標案出貨推進，以及部分海事訂單遞延認列。從產品結構來看，衛星通訊應用3月營收年增218%，占比提升，顯示需求持續增溫；智慧移動市場月增81%，反映專案出貨動能回升。儘管海事營收仍呈現年減，惟在高毛利產品占比提升帶動下，產品結構持續優化。