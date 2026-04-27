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奇鋐目標價喊3,540元
美銀證券釋出報告指出，奇鋐（3017）研發與客製化能力強大，主要受惠於液冷占比提升，且布局涵蓋繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC）晶片、網通／交換機、光模組、電源與伺服器機箱。美銀將奇鋐目標價從2,225元大幅調高59%至3,540元，維持「買進」評等。
奇鋐是美銀在散熱／冷卻次產業中的「首選」，因為產品與專案基礎廣泛。奇鋐子公司富世達切入伺服器（快接頭、伺服器滑軌）市場，使奇鋐成為市場地位重要的散熱解決方案供應商。
美銀預估奇鋐在2026-2028年的營收年複合成長率（CAGR）為23%，2026-2028年的每股稅後純益CAGR為28%，毛利率將自2025年的25.8%擴張至30-31.5%，主要受益於液冷占比提升，從2025年的15%提高到2026-2028年的22-25%。
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