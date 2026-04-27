台灣載板三雄欣興（3037）、南電、景碩的長期增長潛力受惠於載板供需缺口持續擴大，加上上游原物料供應趨緊，外資美銀證券在最新出具的亞太科技產業報告中，看好這三家公司長期每股純益（EPS）動能，並調升目標價，重申「買進」評等。

產業趨勢上，美銀證券看好，目前載板市場供需情況對供應商極為有利。由於上游關鍵原物料，特別是高階玻纖布T-glass供應吃緊，導致特定載板的交貨期已大幅延長至三個季度。在供給受限、需求穩健的背景下，有利於台灣供應商進一步調升平均售價（ASP）。

目標價方面，美銀證券將欣興由740元調升至875元，南電由810元調升至960元，景碩則由480元調升至565元。同時上調三家公司2026年至2028年的EPS預估值，調幅介於6%至25%之間，反映ABF與BT載板業務更為良性的價格與利潤前景。

美銀看好，載板三雄至2030年的長線獲利動能具想像空間。若從由上而下（Top-Down）審視，在平均售價每平方毫米0.0008美元的基準下，預估欣興、南電、景碩2030年EPS較2028年分別有33%、33%、63%的上行空間；若進入樂觀情境，漲幅更上看74%至109%。

若從由下而上（bottom-up）角度觀察，基準情境下的EPS潛在漲幅分別為76%、70%、28%，樂觀情境下有望達108%、98%、39%。美銀強調，目前對2030年毛利率與營運費用率的預估傾向保守，僅維持在2028年水準，但考量載板供需缺口持續及營運槓桿效益，未來獲利表現仍具「驚喜」上修潛力。