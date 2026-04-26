中鋼三戰略 力挺扣件業

面對全球鋼鐵產業劇烈變動與減碳浪潮來襲，中鋼（2002）總經理陳守道指出，已擬定大戰略，從低碳用鋼、智慧製造到供應鏈整合三大面向全面出擊，協助台灣扣件產業重塑競爭優勢，持續維持全球關鍵供應鏈地位。

陳守道表示，台灣扣件產業正面臨政策、國際市場與產業轉型三大壓力，包括歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國關稅與全球通膨環境等衝擊，加上中小企業資源有限、數位化程度不一，使產業升級難度大幅提高。

目前台灣仍具備「螺絲王國」產業基礎，2025年扣件出口值43.8億美元，產業聚落集中於高雄、台南，整體產值占全國八成以上，產品正逐步朝高值化發展，出口單價近年已提升近兩成，顯示轉型已有初步成果。

陳守道說，中鋼以「高值化精緻鋼廠」為核心，結合低碳轉型、數位轉型與供應鏈轉型三大策略，全面推動扣件產業升級。

低碳轉型方面，中鋼積極開發高再生料比例鋼材，部分鋼種廢鋼比可達74%，並已取得UL2809認證，協助下游客戶符合國際減碳規範，成為因應CBAM的重要利器。

此外，中鋼已累積575件數位轉型專案，創造超過21億元降本效益，智慧製造占比達65%。

透過AI以及大數據導入，包括智慧高爐、智慧煉鋼與智慧軋延系統，不僅能提升生產穩定度，也可大幅降低能源消耗與碳排放。

同時建構智慧倉儲、AI排程及生成式AI應用，提升供應鏈可視化與營運效率，並透過RFID與數位足跡管理，實現鋼品全流程追蹤，為扣件產業提供更精準的交期與品質保障。

在供應鏈轉型方面，推動客戶專需服務模式，針對扣件業者不同需求，提供即時且精準的材料與製程技術解決方案，並進一步籌組研發聯盟，整合產官學研資源，共同突破關鍵技術瓶頸。

陳守道指出，未來產業競爭關鍵將不能再依賴低價，需結合「低碳能力＋數位能力＋高值產品」的綜合實力。

透過供應鏈整合與技術升級，台灣扣件產業可望從傳統製造轉型為高附加價值產業，有助扣件業擺脫低價競爭，鞏固在全球市場的關鍵地位。